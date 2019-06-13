"Не дратуйте!" Мосейчук посперечалася з Разумковим через референдум

Українська журналістка і ведуча Наталія Мосейчук вступила в дискусію з головою партії "Слуга народу" Дмитром Разумковим через питання про проведення референдумів у країні.

У прямому ефірі політичного шоу "Право на владу" журналіст Сергій Щербина попросив представника команди президента України прокоментувати нещодавню заяву про те, що політсила не готова нехтувати громадською думкою українців на референдумі 2000 року, коли більшість проголосувала за введення двопалатного парламенту.

"Влада, незалежно від того, це "Слуга народу" чи інша політична сила, повинна слухати і прислухатися до думки народу, яка була висловлена навіть у 2000 році, це важливо", – сказав Разумков.

Разумков і Мосейчук Скрін відео

"20 років тому?" – запитав Щербина. "Давайте тоді не прислухатися до референдуму, завдяки якому Україна стала незалежною. Я думаю, що потрібно чути народ завжди. Але, тим не менше, потрібно виходити з тих цілей і завдань, які сьогодні ставить суспільство", – відповів політик.

Після цих слів ведуча втрутилася в розмову, заявивши, що для об'єктивної оцінки суспільних настроїв варто було б провести нове опитування.

Щербина Скрін відео

"Чи не думаєте ви, що якщо в 2000 році був проведений референдум, який тоді ще називали Медведчука, тому що проводився за його ініціативи, і з того моменту, 19 років тому, багато людей виїхали за кордон і багато людей просто пішли на той світ, можливо, потрібно провести новий референдум?

Тому що ви є ініціаторами референдуму щодо ЄС і НАТО. Можливо, не дратуйте цією риторикою "давайте посилатися на двохтисячний". Зробіть нове опитування і поставте на цьому крапку", – сказала Мосейчук.

Разумков відповів, що не пропонує посилатися на той референдум. "Питання було в іншому: чи треба прислухатися до цієї думки? Треба", – наголосив він.

Він зазначив, що для того, щоб проводити нові референдуми, потрібно спершу ухвалити відповідну законодавчу базу.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що команда планує винести на референдум зміни Конституції.

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