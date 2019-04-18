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/Політика

"Не дозволю!" Парубій зробив різку заяву про розпуск Ради

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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску українського парламенту після виборів президента.

"Я це – про розпуск – чув від моменту обрання головою. 14 квітня, до речі, було рівно 3 роки", – сказав він в інтерв'ю "Цензор.Нет".

"Я говорив тоді й кажу зараз: розпуску парламенту не буде. Я не допущу цього сценарію", – підкреслив політик.

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Він зазначив, що 27 травня закінчується термін, коли можливий розпуск Ради – Конституція забороняє припиняти її повноваження протягом останніх 6 місяців поточного скликання.

"Звичайно, можливо шукати якісь зачіпки. І це, швидше за все, концепції, які намагаються розвинути і втілити вірні юристи Януковича – Лукаш і Портнов. Але парламент – вищий законодавчий орган держави. Який, щоправда, вже давно і наполегливо намагаються демонізувати. І коли сьогодні хтось хоче завдати удару по парламенту, я говорю дуже просто: не дозволю! Не дозволю маніпулювати ні законами, ні Конституцією", – впевнений Парубій.

За його словами, "немає ні політичних, ні юридичних підстав" для того, щоб ставити питання про розпуск Ради.

"Не дозволю!" Парубій зробив різку заяву про розпуск Ради

Як писав OBOZREVATEL, у недавньому інтерв'ю кандидат у президенти України Володимир Зеленський завив, що в разі перемоги на виборах готовий розпустити парламент, але при цьому не порушуючи закон.

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Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Теги
політикаВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаВерховна Рада України
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Ferat Bey
Ferat Bey
Для того чтобы не быть подхалимом евреев не обязательно быть офицером SS Третьего Рейха. Для того чтобы встать на сторону украинцев против жидов и русских не обязательно быть украинцем. Украинцы голосуют за понижение тарифов на коммунальные услуги и за мерзкого жида Зе, а не за национальное украинское государство. Это очевидный факт. Видимо украинцам не нужно своё национальное государство. Ничего хорошего в том, что в Украине всё будут решать и всем управлять евреи и русские, я не вижу. Для меня лично, это очень плохо.
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