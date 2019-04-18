"Не дозволю!" Парубій зробив різку заяву про розпуск Ради

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску українського парламенту після виборів президента.

"Я це – про розпуск – чув від моменту обрання головою. 14 квітня, до речі, було рівно 3 роки", – сказав він в інтерв'ю "Цензор.Нет".

"Я говорив тоді й кажу зараз: розпуску парламенту не буде. Я не допущу цього сценарію", – підкреслив політик.

Він зазначив, що 27 травня закінчується термін, коли можливий розпуск Ради – Конституція забороняє припиняти її повноваження протягом останніх 6 місяців поточного скликання.

"Звичайно, можливо шукати якісь зачіпки. І це, швидше за все, концепції, які намагаються розвинути і втілити вірні юристи Януковича – Лукаш і Портнов. Але парламент – вищий законодавчий орган держави. Який, щоправда, вже давно і наполегливо намагаються демонізувати. І коли сьогодні хтось хоче завдати удару по парламенту, я говорю дуже просто: не дозволю! Не дозволю маніпулювати ні законами, ні Конституцією", – впевнений Парубій.

За його словами, "немає ні політичних, ні юридичних підстав" для того, щоб ставити питання про розпуск Ради.

Як писав OBOZREVATEL, у недавньому інтерв'ю кандидат у президенти України Володимир Зеленський завив, що в разі перемоги на виборах готовий розпустити парламент, але при цьому не порушуючи закон.

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