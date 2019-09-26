Не дозволяв! Зеленський зробив несподівану заяву про стенограму розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не давав дозволу главі США Дональу Трампу на оприлюднення тексту їхньої телефонної розмови й думав, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".

Така заява прозвучала на пресконференції після зустрічі двох глав держав у Нью-Йорку. "Я не проти, якщо потрібно там дозвіл юридичний... Я просто не знаю формату, чесно скажу, чи має там бути письмовий дозвіл. Думав, що вони опублікують свою частину", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп Офіс президента України

Водночас він підкреслив, що вважає, що іноді дзвінки між президентами не мають публікуватися.

"Хоча я особисто думаю, що іноді такі дзвінки між президентами незалежних країн не повинні публікуватися. Тому що є геополітика, якісь плани", – пояснив глава України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 25 вересня, в США опублікували стенограму гучної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, через зміст якої американці почали процедуру імпічменту.

Текст показали в Білому домі. Незабаром у мережі з'явився переклад бесіди, яка відбулася 25 липня о 09:33 за Вашингтоном.

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