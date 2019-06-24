Смерть Комарніцького: Гриценко оголосив вимоги МВС

23 червня помер партієць "Громадянської позиції" Олександр Комарніцький, якого по-звірячому побили поліцейські у Вінниці.

У зв’язку з цим "Громадянська позиція" оголосила свої чіткі вимоги керівництву МВС і триматиме питання на контролі, повідомив лідер політсили Анатолій Гриценко у Facebook (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олександр Комарніцький Facebook Олександра Комарніцького

Гриценко пообіцяв, що у партії не дозволять заговорити чи спустити на гальмах розслідування цього вбивства.

Новини Гриценко запропонував скасувати примусовий призов та відкрити оборонне держзамовлення

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

"Україна стає небезпечною для життя своїх громадян — вбивають ті, хто має захищати людей", — зазначив політик.

Він також висловив щирі співчуття рідним і друзям загиблого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 43% українців вважають, що у наступному складі Верховної Ради має бути лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко. Про це свідчать оприлюднені 20 червня результати соціологічного опитування, проведеного спільно Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!