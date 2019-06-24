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Смерть Комарніцького: Гриценко оголосив вимоги МВС

3.1тЧитати матеріал російською

23 червня помер партієць "Громадянської позиції" Олександр Комарніцький, якого по-звірячому побили поліцейські у Вінниці.

У зв’язку з цим "Громадянська позиція" оголосила свої чіткі вимоги керівництву МВС і триматиме питання на контролі, повідомив лідер політсили Анатолій Гриценко у Facebook (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олександр Комарніцький

Олександр Комарніцький

Facebook Олександра Комарніцького

Гриценко пообіцяв, що у партії не дозволять заговорити чи спустити на гальмах розслідування цього вбивства.

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Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

"Україна стає небезпечною для життя своїх громадян — вбивають ті, хто має захищати людей", — зазначив політик.

Він також висловив щирі співчуття рідним і друзям загиблого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 43% українців вважають, що у наступному складі Верховної Ради має бути лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко. Про це свідчать оприлюднені 20 червня результати соціологічного опитування, проведеного спільно Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Один из немногих достойных политиков в Украине ! А расследование покажет прав я или нет.
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Dell Alex
Dell Alex
Интересно, а что бы требовал и чем бы потрясал Гриценко, если бы Комарницкий не был с ним в одной партии? Или Гриценко только сейчас узнал, что существуют убийства?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Dell Alex, Ну, пока ты потрясаешь своими яйцами в связи с отсутствием мозгов.
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