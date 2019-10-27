Головна Новини
27 жовтня • оновлено в 07:24
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Не дотягує до заступника голови РДА": Чорновіл порівняв Зеленського з Януковичем

650 Читати матеріал російською

Український політик Тарас Чорновіл звинуватив президента Володимира Зеленського в непрофесійній поведінці та порівняв його з Віктором Януковичем в 2006 році.

"У Зеленського рівень компетенції поки що не дотягує навіть до заступника голови районної адміністрації", – заявив Чорновіл в ефірі ObozTV.

Новини
"Фактор Януковича": Вакарчук поскаржився на методи Зеленського

Чорновіл пояснив, що критикує Зеленського, оскільки той "поводиться дуже непрофесійно".

"Він зруйнував кілька важливих речей в міжнародній політиці. Ми воюємо з Росією. В цій ситуації нам вкрай важливо було зберегти ту антиросійську коаліцію, яку Порошенко важко вибудовував 5 років. Зеленський зумів її зруйнувати за лічені навіть не місяці, а тижні... Поріг його компетентності набагато нижче від того, що він на себе бере", – вважає політик.

Новини
"У Раді самогубців небагато": Чорновіл заявив про початок кризи в Україні

На його думку, подібну некомпетентність демонстрував і Віктор Янукович під час свого прем'єрства в 2006-2007 роках і згодом, коли став президентом.

"Давайте будемо чесними і справедливими. У 2003-2004 році за президента Кучми, який добре контролював свою номенклатуру, Янукович був дуже хорошим прем'єром. Одним з кращих прем'єрів в Україні. Він за компетенцією доріс до цієї фігури. Коли був Ющенко, який дав Януковичу можливість бути "ні першим, ні другим" – в цих обставинах Янукович "поплив". Коли він став президентом, ми побачили, вибачте, овоч", – нагадав Чорновіл.

"Коли людина переходить за планку свого рівня компетенції, вона стає катастрофою для країни", – наголосив він.

Новини
"Пістолет у руках у Зеленського": названо радикальне вирішення проблеми Донбасу

Чорновіл зазначив, що Зеленський зараз "ухвалює кардинально неправильні рішення".

"Плюс, на мій погляд, він так і не став самостійною людиною. Він повторює рівень Януковича, починаючи з літа 2006 року. Коли прийшов Льовочкін і сказав:" Слухайте, а навіщо вам цим усім займатися? Є люди, які займуться. А ми вам організуємо теплу ванну". Тепла ванна – це зручне, комфортне життя. Але президент не може жити в теплій ванні", – пояснив він.

При цьому політик похвалив Зеленського як "неймовірно сильного продюсера".

"Він продюсує свою команду влади... Він не керує країною, він грає в серіалі. Але він привертає увагу до цього серіалу. І те, що після чотирьох місяців ще залишаються понад 50% людей, які позитивно або умовно позитивно до нього ставляться – це ознака того, що як продюсер він геніальний. Але нам від цього не легше", – поділився своїми думками Чорновіл.

Чорновіл вважає, що Зеленський не керує країною, а "грає в серіалі"

Чорновіл вважає, що Зеленський не керує країною, а "грає в серіалі"

president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Тарас Чорновіл заявив про настання політичної кризи в Україні з огляду на неприйняття суспільством низки рішень влади – зокрема, узгодження т.зв. "формули Штайнмаєра".

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Реформи Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Реформи Зеленського Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Тарас Чорновіл Віктор Янукович Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика президент
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel