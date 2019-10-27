"Не дотягує до заступника голови РДА": Чорновіл порівняв Зеленського з Януковичем

Український політик Тарас Чорновіл звинуватив президента Володимира Зеленського в непрофесійній поведінці та порівняв його з Віктором Януковичем в 2006 році.

"У Зеленського рівень компетенції поки що не дотягує навіть до заступника голови районної адміністрації", – заявив Чорновіл в ефірі ObozTV.

Чорновіл пояснив, що критикує Зеленського, оскільки той "поводиться дуже непрофесійно".

"Він зруйнував кілька важливих речей в міжнародній політиці. Ми воюємо з Росією. В цій ситуації нам вкрай важливо було зберегти ту антиросійську коаліцію, яку Порошенко важко вибудовував 5 років. Зеленський зумів її зруйнувати за лічені навіть не місяці, а тижні... Поріг його компетентності набагато нижче від того, що він на себе бере", – вважає політик.

На його думку, подібну некомпетентність демонстрував і Віктор Янукович під час свого прем'єрства в 2006-2007 роках і згодом, коли став президентом.

"Давайте будемо чесними і справедливими. У 2003-2004 році за президента Кучми, який добре контролював свою номенклатуру, Янукович був дуже хорошим прем'єром. Одним з кращих прем'єрів в Україні. Він за компетенцією доріс до цієї фігури. Коли був Ющенко, який дав Януковичу можливість бути "ні першим, ні другим" – в цих обставинах Янукович "поплив". Коли він став президентом, ми побачили, вибачте, овоч", – нагадав Чорновіл.

"Коли людина переходить за планку свого рівня компетенції, вона стає катастрофою для країни", – наголосив він.

Чорновіл зазначив, що Зеленський зараз "ухвалює кардинально неправильні рішення".

"Плюс, на мій погляд, він так і не став самостійною людиною. Він повторює рівень Януковича, починаючи з літа 2006 року. Коли прийшов Льовочкін і сказав:" Слухайте, а навіщо вам цим усім займатися? Є люди, які займуться. А ми вам організуємо теплу ванну". Тепла ванна – це зручне, комфортне життя. Але президент не може жити в теплій ванні", – пояснив він.

При цьому політик похвалив Зеленського як "неймовірно сильного продюсера".

"Він продюсує свою команду влади... Він не керує країною, він грає в серіалі. Але він привертає увагу до цього серіалу. І те, що після чотирьох місяців ще залишаються понад 50% людей, які позитивно або умовно позитивно до нього ставляться – це ознака того, що як продюсер він геніальний. Але нам від цього не легше", – поділився своїми думками Чорновіл.

Чорновіл вважає, що Зеленський не керує країною, а "грає в серіалі" president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Тарас Чорновіл заявив про настання політичної кризи в Україні з огляду на неприйняття суспільством низки рішень влади – зокрема, узгодження т.зв. "формули Штайнмаєра".

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