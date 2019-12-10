"Недопрацювали": Цимбалюк знайшов шпарину для Росії в комюніке "нормандської четвірки"

Головним досягненням Росії в комюніке, підписаному за підсумками "нормандської зустрічі", є абзаци про виконання політичних положень Мінських угод в частині особливого статусу Донбасу, а також про впровадження "формули Штайнмаєра" в законодавство України.

У своєму відеоблозі на YouTube журналіст Роман Цимбалюк назвав ці моменти недопрацюванням з боку команди президента України Володимира Зеленського (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Президенти вважають, що необхідно інтегрувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство. Сенс у чому? Що ці два абзаци (про формулу і про особливий статус ОРДЛО. – Ред.) і зумовлюють успіх російської делегації на переговорах. Тому що вони хочуть це все задокументувати", – пояснив він.

"І якщо не вдасться зараз, на наступних переговорах у "нормандському форматі", то після зміни влади в Україні це питання поставити і сказати: "Бачите, вони ж фактично визнали "молоді республіки". Якщо що – валіть на "попередників". Ось у цьому сенс. І якщо Зеленському можна поставити оцінку "добре" за ці переговори, то люди, які погоджували цей документ, скажімо так, не зовсім допрацювали", – додав Цимбалюк.

Водночас певні претензії у нього виникли й до президента України. За словами журналіста, глава держави проговорив багато правильних речей про російсько-український конфлікт в процесі пресконференції, але не сприяв тому, щоб вони були зафіксовані в підсумковому документі.

Однак Цимбалюк звернув увагу і на той факт, що на сайті Кремля спробували дещо перекрутити зміст досягнутих домовленостей щодо особливого статусу Донбасу.

Зеленський і Путін

"Є один цікавий момент – заходи щодо виконання політичних положень Мінських угод. Що тут пишуть: "Сторони висловлюють зацікавленість в узгодженні в "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування". Зверніть увагу – тут написано "особливого порядку місцевого самоврядування – особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей", знову тире – "як зазначено в Комплексі заходів щодо виконання Мінських угод від 2015 року – для забезпечення його дії на постійній основі", – процитував фрагмент повідомлення із сайту президента РФ Цимбалюк.

Трактування домовленостей "нормандської четвірки" на сайті Кремля Скриншот відео

Потім журналіст знайшов цю ж частину угоди на сайті президента України з принциповою відмінністю.

"Ви, звісно, подумаєте, що я буквоїд, але різниця між текстами не тільки в тому, що один – російською, інший – українською мовою. Бачите, що тут написано? "Всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування". А в дужках вже зазначено "про особливий статус ОРДЛО". Там тире, а тут в дужках. Річ у тім, що коли щось пишеться в дужках, це уточнення положення. Йдеться про місцеве самоврядування. І до речі – в Мінських угодах ніякого особливого статусу немає для ОРДЛО. Не вірите – заходьте за сайт Кремля і читайте цей документ. А вони якраз наполягають саме на цьому", – акцентував увагу журналіст.

Текст комюніке на сайті президента України Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк попередив, що основну ставку в плані спроби підкорення України Кремль зробив не на "нормандський формат", а на наступні вибори. За його словами, окупанти продумують ситуацію на перспективу і покладають великі надії на "Опозиційну платформу – За життя". Вони сподіваються втілити в Україні молдавський сценарій з Придністров'ям.

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