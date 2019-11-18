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18 листопада • оновлено в 11:08
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"Не дочекаєтесь!" Цимбалюк затролив Путіна через "капітуляцію" України

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Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво вгамував російських окупантів на чолі з президентом РФ Володимиром Путіним, які відкрито натякають на те, що Україна повинна капітулювати на Донбасі.

У своєму відеоблозі на YouTube він нагадав загарбникам, що для цього немає найменшого приводу і вони можуть забути про такий сценарій (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Велич Росії та її государя зараз досягли такого рівня, що вони готові зустрічатися з представниками України винятково для того, щоб прийняти капітуляцію. Але виникає питання: хлопці, ви що там, ку-ку? Чому ви вирішили, що якщо ще трохи почекати, ще трохи натиснути, трохи там підпалити, там заморозити, то Україна впаде до ваших ніг? Нічого подібного!" – відповів українець на нахабні посили, які звучать з країни-агресора.

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Цимбалюк і Путін

Цимбалюк і Путін

Крім того, Цимбалюка здивував той факт, що з моменту обрання президентом України Володимира Зеленського російські журналісти постійно вмовляють Путіна зустрітися з главою української держави.

"А той весь час не знаходить чи то часу, чи то бажання, чи то просто чекає, коли наша українська команда буде готова йти на такі необхідні Кремлю поступки. Хлопці, не дочекаєтеся!" – відповів журналіст на окупаційну риторику Кремля і його прислужників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що, пообіцявши досягти миру на Донбасі, президент України Володимир Зеленський опинився в заручниках у Кремля. Адже насправді припинити війну може тільки Росія, яка її розв'язала. І рішення про це може ухвалити тільки Путін.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Соболева Марина
Соболева Марина
Боль Аленя — 06.08.2015, 15:03 да никто его к 2019 не построит и к 2020 не построит, просто животным бросают косточку чтобы не скучали...у турков босфор,турки решают будет мост или нет. но то что плешивое животное недавно говорило эрдогану ставит под сомнения любой мост. вот и денежку уже на будущее переводят)) внезапно))) Статский Советник — 06.08.2015, 15:27 А если построим - ящик Вдовы Клико презентуешь? Боль Аленя — 06.08.2015, 16:10 давай поспорим, давай свои контакты, но обычно когда русские просирают они сваливают,потому что слова честь и достоинство пустой звук
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ограниченные, селючьи рассуждения. Путин не будет встречаться с Зеленским просто посмотреть в очи. Должна быть повестка, должно быть уже согласованнное заявление, уже принятое решение. И ещё. Таки да, Украина подписала капитуляцию в Минске. Это факт. Чего этот ушастый чебуратор выеживается и кривляется, совершенно не понятно
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Да уж. Картина - галантерейщик и кардинал. Цимбалюк, он спасет Украину, как только,так сразу. А знаете, чего вы не дождетесь? Чтобы Цымбалюк и ему подобные стали усиленно любить Украину находясь на ее территории. Но они как-то предпочитают делать это сидя в Москве. И знаете, в этом его отличие от дуры Соколовой. Жить в Москве гораздо комфортнее. Там и чище. И красивее. И сытнее. И спокойнее.
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