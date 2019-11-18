"Не дочекаєтесь!" Цимбалюк затролив Путіна через "капітуляцію" України

Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво вгамував російських окупантів на чолі з президентом РФ Володимиром Путіним, які відкрито натякають на те, що Україна повинна капітулювати на Донбасі.

У своєму відеоблозі на YouTube він нагадав загарбникам, що для цього немає найменшого приводу і вони можуть забути про такий сценарій (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Велич Росії та її государя зараз досягли такого рівня, що вони готові зустрічатися з представниками України винятково для того, щоб прийняти капітуляцію. Але виникає питання: хлопці, ви що там, ку-ку? Чому ви вирішили, що якщо ще трохи почекати, ще трохи натиснути, трохи там підпалити, там заморозити, то Україна впаде до ваших ніг? Нічого подібного!" – відповів українець на нахабні посили, які звучать з країни-агресора.

Цимбалюк і Путін

Крім того, Цимбалюка здивував той факт, що з моменту обрання президентом України Володимира Зеленського російські журналісти постійно вмовляють Путіна зустрітися з главою української держави.

"А той весь час не знаходить чи то часу, чи то бажання, чи то просто чекає, коли наша українська команда буде готова йти на такі необхідні Кремлю поступки. Хлопці, не дочекаєтеся!" – відповів журналіст на окупаційну риторику Кремля і його прислужників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що, пообіцявши досягти миру на Донбасі, президент України Володимир Зеленський опинився в заручниках у Кремля. Адже насправді припинити війну може тільки Росія, яка її розв'язала. І рішення про це може ухвалити тільки Путін.

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