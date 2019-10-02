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2 жовтня • оновлено в 11:17
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"Не диктуйте Донбасу умови!" Ватажки "Л/ДНР" висунули вимогу Зеленському щодо "формули Штайнмаєра"

1.8т Читати матеріал російською

Ватажки терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник визнали, що узгодження "формули Штайнмайера" означає визнання за "народом Донбасу права самому визначати свою долю".

Такий головний посил їх спільної заяви, яку опублікував сепаратистський ресурс ДАН. Вони заявили, що самі будуть вирішувати "якою мовою говорити" і "як інтегруватися з Росією", а також додали, що будуть продовжувати переговори в Мінську, "щоб в кінцевому підсумку прийти до повного самоврядування і самовизначення".

"Ми самі будемо вирішувати, якою мовою говорити, якою буде наша економіка, як буде формуватися наша судова система, як буде захищати наших громадян наша народна міліція і як ми будемо інтегруватися з Росією. Це наша справа, наша мета", - стверджують Пушилін і Пасічник.

Пушилін Денис Володимирович і Пасічник звернулися до Зеленському

Пушилін Денис Володимирович і Пасічник звернулися до Зеленському

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Вони закликали президента України Володимира Зеленського "не диктувати Донбасу свої умови".

"Коли він говорить, що вибори на Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам. Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - підкреслили Пушилін і Пасічник.

Вони прокоментували також висловлювання Зеленського про плани прийняття нового закону про "особливий статус".

"Нам багато чого не подобається у нинішній редакції цього закону, в який Порошенко навставляв неприйнятних застережень. І ці застереження і вставки потрібно із закону видалити. Але в ньому також містяться і найважливіші положення, які міняти ні в якому разі не можна", - заявили вони.

Ватажки терористично угруповань вважають, що будь-які зміни закону про "особливий статус" повинні бути узгоджені з ними. Вони додали, що якщо Зеленський "хоче домогтися мирного співіснування з ДНР і ЛНР", то нехай вступає "в прямий діалог з нами".

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Денис Пушилін Денис Володимирович Леонід Пасічник Володимир Зеленський
Теги
Формула Штайнмаєра ДНР Новини ЛНР
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Именно так и будет...У кого сомнения прыгуны!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
у нас теперь есть "народ Донбасса"? А как насчет народа квартиры 18? Завтра у нас выборы перзидента. Поскольку жильцов двое и у нас парламентско-президентская республика, то оставшийся будет Радой. Хотим присоединиться к Европе. После выборов будет обращение.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
"Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель" А ещё, твёрдо и решительно потребовали пивасика, ящик вискаря, милЬОн долларов, девочек и вертолёт до Монако. И чего нибудь пожрать... КЛОУНЫ, КТО ВАС БУДЕТ СПРАШИВАТЬ? КАКОЙ НАХРЕН НАРОД ДОНБАССА ? А НУ СКАЖИТЕ ЧТО НИБУДЬ НА ДОНБАССКОМ ЯЗЫКЕ ?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Злопыхатель Вежливый, милочка...ты помнится тут вопил что нафиг этого штанмайера...а ныне...эх...как мерзко быть ныне украинцем...все плюют
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