"Не дамо переписати історію": Порошенко нагадав про подвиг Небесної Сотні

П'ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною та представниками партії "Європейська солідарність" вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності у Києві – вони поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні.

Як зазначається сайті пресслужби партії "ЄС", Порошенко заявив, що українські патріоти й опозиція відстоюватимуть історичну правду про події Революції Гідності і не дозволять із політичних міркувань викривлювати правду про ті події.

"Навіть не віриться, що минуло вже 6 років від цих одночасно героїчних і трагічних подій. За злочинними наказами тодішньої влади, яка вивела війська проти власного народу, 600 учасників Революції Гідності було поранено, більш ніж 80 вбито. За першими жертвами Нігояна і Жизневського наступні були саме в цьому парку", – зазначив Порошенко.

eurosolidarity.org

Нардеп додав, що бачив це на власні очі, бо його будинок розташований просто навпроти парку, а до Будинку офіцерів заносили перших загиблих героїв.

"І яким чином так повернулося, що поплічники, адвокати Януковича зараз призначаються в Державне бюро розслідувань на рівні керівництва, яке відповідає за розслідування "справ Майдану"? Яким чином так повернулося, що, посилаючись на нібито Мінські домовленості, – жодного слова ви там про це не знайдете, які б дозволяли звільняти тих, хто вбивав учасників Революції Гідності?" – зазначив він.

Він наголосив, що звільнення беркутівців, які вбивали учасників мирних протестів, в рамках обміну полоненими з Росією є неприпустимим.

"В Мінських домовленостях звільняються тільки комбатанти, які не вчинили злочини. А щойно Путін натиснув – і українська влада побігла виконувати ці доручення. Для чого це робиться? Для того, щоби тих, хто сидів на лаві підсудних, були зібрані всі докази, відбувався суд – їх відпустити для того, щоб вони не дали свідчення на замовників і організаторів цих вбивств. Зокрема хлопців і дівчат, які загинули на цьому місці", – зазначив Порошенко.

Депутат наголосив, що "Європейська солідарність" завжди відстоювала досягнення Революції Гідності і не дозволить владі Зеленського впровадити в Україні російській пропагандистський меседж про те, що Майдан був державним переворотом.

"Ми не можемо залишатися байдужими. Ми не можемо допустити і маємо зупинити процеси реваншу Антимайдану. І ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб захистити чесне ім'я і пам'ять загиблих, і захистити Україну, її рух вперед до Європи. Не дати можливість нас розвернути назад в Російську імперію", – додав Порошенко.

Він наголосив, що захист європейського вибору України – це і є продовження тієї справи, за яку полягла Небесна Сотня.

"І сьогодні, в цей святий день 18 лютого, коли наші хлопці і дівчата загинули для того, щоб це стало можливим, ми, опозиційні політики, громадськість, вся Україна має об’єднатися задля досягнення цієї мети. Саме тому "Європейська солідарність" сьогодні в повному складі тут. Саме тому в парламенті ми будемо робити все для того, щоб виконати це завдання. Незважаючи на те, що влада робить все для того, щоб Україна забула про це. Вони називають події 2013-2014 років державним переворотом точно з кальки Путіна. Ми не дамо цього зробити", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-22 лютого Україна відзначає переможне завершення Революції Гідності та вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. У 2014 році в ці дні у Києві загинуло майже сто осіб, десятки зникли безвісти, понад тисячу було поранено і сотні – заарештовані.

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