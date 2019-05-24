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/Політика

"Не дали і не дадуть": Вакарчук розповів, хто фінансує "Голос"

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Нову політичну силу "Голос" фінансує в основному середній бізнес і трохи — великий.

Про це лідер політсили Святослав Вакарчук розповів "Громадському". Водночас він підкреслив, що олігархи не мають до нього відношення.

"Нас фінансує в основному середній бізнес і трохи — великий, але який точно не має ніякого відношення до олігархів. Це люди, які заробили чесно, публічно свої гроші. Навіть я сам трохи фінансую", — сказав він.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Радіо Свобода

Олігархи, за словами співака, "не дали і не дадуть" ні копійки на партію, навіть якщо захочуть. Хоча прямих пропозицій від олігархів, зізнається Вакарчук, не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно лідер гурту "Океан Ельзи" представив свою політичну силу "Голос". Вакарчук заявив, що його партія йде в політику серйозно і надовго.

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос"Выборы 2019вибори в Україні
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Северг Олег
Северг Олег
Шарий уже всё рассказал, кто там финансирует и как. И что тэги по странной случайности минута в минуту у Вакарчука-татарчука и Порошенки появляются тоже рассказал.
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