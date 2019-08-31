Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Не чув багато років": Зеленський відверто висловився про батьків

2.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський після перемоги на виборах став ближче спілкуватися з батьками.

Про це він сказав в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану з приводу 100 днів перебування на посаді.

"Мама як дзвонила мені тричі на день, так і триває це. З батьком ми стали ближче, він говорить мені речі, які я від нього не чув багато років", - сказав Зеленський.

Новини
Зеленський зізнався, з чого починається ранок президента

"Він пишається мною, і після розмови на ту чи іншу серйозну тему, ми говоримо один одному в кінці: "Я тебе люблю", - додав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський зізнався, що рідко бачиться з батьками, через що мама ображається на нього.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Володимир Зеленський Станіслав Боклан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...