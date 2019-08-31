"Не чув багато років": Зеленський відверто висловився про батьків

Президент України Володимир Зеленський після перемоги на виборах став ближче спілкуватися з батьками.

Про це він сказав в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану з приводу 100 днів перебування на посаді.

"Мама як дзвонила мені тричі на день, так і триває це. З батьком ми стали ближче, він говорить мені речі, які я від нього не чув багато років", - сказав Зеленський.

"Він пишається мною, і після розмови на ту чи іншу серйозну тему, ми говоримо один одному в кінці: "Я тебе люблю", - додав він.

Володимир Зеленський скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський зізнався, що рідко бачиться з батьками, через що мама ображається на нього.

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