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15 лютого • оновлено в 23:10
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"Не читав Сунь-цзи!" Зеленського у Мюнхені підловили на перекручуванні відомої цитати

2.2т
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Економіст Володимир Компанієць заявив, що президент Володимир Зеленський неправильно зрозумів цитату Сунь-цзи про тактику та стратегію перемоги, про що говорив на конференції у Мюнхені.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Економіст нагадав, що цитата, яку приписують китайському мислителю звучить так: "Стратегія без тактики – це найповільніший шлях до перемоги. Тактика без стратегії – це просто суєта перед поразкою".

Разом з тим, Зеленський в інтерв'ю ведучій CNN Крістіан Аманпур на конференції в Мюнхені зазначив, що думає тактично в інтересах України.

"Не читав Сунь-цзи!" Зеленського у Мюнхені підловили на перекручуванні відомої цитати

"У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України", – сказав Зеленський.

"Відразу видно, що Зеленський не читав Сунь-цзи!", – написав Компанієць.

Нагадаємо, Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені (Німеччина), а також відповів на питання журналістів. Він зробив гучні заяви про війну на Донбасі, вибори і президентства. OBOZREVATEL вів пряму трансляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео закулісної підготовки Зеленського перед виступом в Мюнхені.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Мюнхенська конференція
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Подкинули чекисты текст, не иначе. Надо было своими словами, русскими, гутарить.
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