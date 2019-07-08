Не чіпування і не від комарів: журналісти розкрили "секрет" браслетів Зеленського

У президента України Володимира Зеленського помітили браслети, присвячені полоненим Росією українським морякам.

Відповідні фото були зроблені під час візиту глави держави до Луганської області 7 липня, пише "Страна".

На жовтих браслетах є написи "Слава Героям", а також імена та прізвища утримуваних у РФ моряків.

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При цьому, як зазначили журналісти, користувачі мережі не знали, що означає цей аксесуар. Вони жартували, що браслетами глава Офісу президента Андрій Богдан "чіпував" Зеленського, щоб бачити пересування, і припускали, що це спеціальні браслети проти комарів.

Відзначається, що одним із тих, хто придумав подібні браслети-нагадування, був батько одного з полонених – Василя Сороки.

Згодом з'явилася ціла серія таких браслетів із різними прізвищами та іменами українських моряків, незмінними залишаються тільки прапор ВМС і підпис "Слава Героям".

Колаж "Страны"

president.gov.ua

Подібний браслет був помічений також і у Святослава Вакарчука, лідера партії "Голос".

Крім того, українські делегати виступали проти Росії в ПАРЄ з цими ж жовтими браслетами на руках.

Браслет-нагадування про моряків Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позовУкраїни і зобов'язав Росію негайно повернути три українські військово-морські кораблі та відпустити 24 полонених моряків.

Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряків.

Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення моряків у Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН уже визнав незаконність дій Кремля.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виставив Кремлю ультиматум: Росія мала надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна розпочне нову хвилю тиску на міжнародній арені. У Путіна умову проігнорували.

27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ у тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити її зміст із главою держави.

Клімкін зі свого боку оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії та України. Він звернув увагу, що російська нота — це пастка, і схоже, у Зеленського у неї втрапили.

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