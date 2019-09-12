Не чекаючи закону: в СБУ почали реформу відомства

СБУ проводить дієву й системну реформу відомства, яка повинна наблизити її до стандартів кращих спецслужб світу.

Про це заявила прессекретарка СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook. За її словами, у відомстві проводять функціональний аудит структурних підрозділів для визначення ефективності їхньої роботи (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Не чекаючи ухвалення нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України", СБУ проводить дієву і системну реформу відомства, яка повинна наблизити нас до стандартів кращих спецслужб світу", — написала Гітлянська.

Речниця СБУ Олена Гітлянська ukrinform.ru

Метою перевірки є також оптимізація чисельності Служби з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.

"Триває плідна співпраця з Радою національної безпеки й оборони України, депутатським корпусом щодо розроблення змін у чинному законодавстві в сфері безпеки", – зазначила спікерка.

Гітлянська додала, що дієва реформа СБУ неможлива без забезпечення умов для її ефективного проведення.

"Зокрема, до СБУ нещодавно пройшло реформування Нацполіціії, створення нових антикорупційних органів. Ці процеси супроводжувалися високим рівнем фінансування цих структур. СБУ тут не є винятком", – написала прессекретарка.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Службі зовнішньої розвідки і Службі безпеки України. Так, Владислав Бухарєв звільнений із посади глави СЗР і призначений першим заступником глави СБУ.

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