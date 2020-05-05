Не бути заручниками: Україна запропонувала створити новий союз країн

Україна запропонувала оперативно в умовах пандемії створити союз країн-сусідів для подолання COVID-19.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає пресслужба Володимира Зеленського.

Він вважає, що пандемія, схожа на нинішню, може змусити весь світ у найкоротші терміни закрити кордони, а відкрити їх швидко не вдасться. Тому варто ввести зміни в систему міжнародних відносин, щоб виключити закриття кордонів, якщо станеться наступна пандемія.

Жовква вказав, що важливо виробити новий алгоритм співпраці Євросоюзу з країнами Східного партнерства для подолання подібних викликів.

"Ми, до речі, запропонували ініціативу про те, щоб оперативно в умовах пандемії заснувати союз країн-сусідів у подоланні коронавірусу. Ми про це говорили з президентами наших країн-сусідів. Тобто потрібно щось робити. Інакше щоразу ми будемо заручниками таких пандемій", – сказав він.

Президент Володимир Зеленський Delo.ua

Як писав OBOZREVATEL, безвізовий режим для України з Євросоюзом не буде скасовано. У Зеленського відреагували на чутки, які з'явилися на тлі пандемії COVID-19.