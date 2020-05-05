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6 травня • оновлено в 07:15
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Не бути заручниками: Україна запропонувала створити новий союз країн

16.3т
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Україна запропонувала оперативно в умовах пандемії створити союз країн-сусідів для подолання COVID-19.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає пресслужба Володимира Зеленського.

Він вважає, що пандемія, схожа на нинішню, може змусити весь світ у найкоротші терміни закрити кордони, а відкрити їх швидко не вдасться. Тому варто ввести зміни в систему міжнародних відносин, щоб виключити закриття кордонів, якщо станеться наступна пандемія.

Жовква вказав, що важливо виробити новий алгоритм співпраці Євросоюзу з країнами Східного партнерства для подолання подібних викликів.

"Ми, до речі, запропонували ініціативу про те, щоб оперативно в умовах пандемії заснувати союз країн-сусідів у подоланні коронавірусу. Ми про це говорили з президентами наших країн-сусідів. Тобто потрібно щось робити. Інакше щоразу ми будемо заручниками таких пандемій", – сказав він.

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Delo.ua

Як писав OBOZREVATEL, безвізовий режим для України з Євросоюзом не буде скасовано. У Зеленського відреагували на чутки, які з'явилися на тлі пандемії COVID-19.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Галицький Данило
Галицький Данило
Во б-л-я! Новый союз? Клоун, с которыми соседями, ты эту х-ё-вину задумал делать? Не с темы случайно, с которыми ты должен перестать стрелять?
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
У пОПі працюють генератори тексту - потрібно ляпнути щось таке, що примусить забути минулу маячню. А так щодня.
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Союз стран шестого мира - шестерок США. В который войдут все убогие: Украина, Грузия, Латвия, Литва, Эстония.
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Коронавірус. Найважливіше

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