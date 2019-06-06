"Не кришуватимуть бізнес": у Раді вирішили серйозно взятися за СБУ

У Верховній Раді України після виборів з'явиться новий парламентський комітет, який контролюватиме діяльність українських спецслужб, зокрема СБУ.

Про нововведення розповів у ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Рябчин.

"У новій Верховній Раді буде окремий комітет з контролю над правоохоронною діяльністю та службами безпеки... Це була вимога наших міжнародних донорів. Це звичайна європейська практика — створити комітет з контролю над спецслужбами", — пояснив депутат.

За його словами, новий комітет робитиме для СБУ "певні обмеження за передовими стандартами".

"Не повинна Служба безпеки займатися тим, чим вони займаються — кришуванням бізнесу... Те, що зараз коїться — абсолютно неприпустимо. На мене зараз виходять багато сбушників, які розповідають, що роблять їхні колеги. Це має бути покарано", — зазначив Рябчин.

ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, закон "Про національну безпеку України", ухвалений Верховною Радою 21 червня 2018 року, передбачає створення парламентського комітету, який займатиметься наглядом за діяльністю спеціальних правоохоронних, розвідувальних органів та органів із правоохоронними функціями.

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