Не голосуватимуть? У перший же день нової Ради виник скандал

Депутати нової Верховної Ради 9-го скликання можуть у четвер, 29 серпня, не голосувати за зазначені у повістці законопроекти.

Про це у коментарі "Вестям" заявив представник президента у Раді Руслан Стефанчук. За його словами, всі плани щодо ухвалення законопроектів переносяться на п'ятницю, 30 серпня. Йдеться також про анонсовані раніше законопроекти.

"Чи то не готові, чи то хочуть дотримати чистоту процедури. Щоб не давати козирів опозиції", – зазначає видання у своєму телеграм каналі.

Нова Верховна Рада скріншот

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Водночас головний кандидат на посаду генерального прокурора Руслан Рябошапка не підтвердив слова Стефанчука. За його словами, Рада голосуватиме сьогодні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранці склали урочисту присягу і отримають мандати.

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