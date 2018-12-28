США кинули Україну? Чим загрожує резонансне рішення Трампа

Україна отримала тривожну звістку — Сполучені Штати більше не допомагатимуть іншим країнам у вирішенні їхніх військових конфліктів. З такою заявою виступив президент США Дональд Трамп. Беручи до уваги загострення на Азовському морі і регулярні погрози з боку Росії, ситуація насторожує.

Які ризики виникають для України і що це означає — з'ясовував OBOZREVATEL.

У чому суть?

Під час візиту на американську базу в Іраку Дональд Трамп зробив різку заяву. Перебуваючи там разом зі своєю дружиною Меланією, а також радником з національної безпеки Джон Р. Болтоном і невеликою групою репортерів, він заявив, що "Сполучені Штати не можуть залишатися поліцейськими світу".

"Ми розкидані по всьому світу. Ми перебуваємо в країнах, про які більшість людей навіть не чули. І, чесно кажучи, це смішно", — цитує його слова The New York Times.

Коментуючи своє рішення про виведення військ із Сирії, глава Білого дому наголосив, що не дозволить третім країнам використовувати військових США для власного захисту. Стосовно ситуації з боротьбою проти ІДІЛ, на думку Трампа, Штати досягли значних успіхів, тому настав час повертати війська.

@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE USA! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 грудня 2018 р.

"Я від самого початку говорив, що мета нашої бойової місії — відібрати у ІДІЛ опорні пункти. Вісім років тому ми оголосили, що направляємо туди військових на 3 місяці, але так і залишилися там. А тепер ми робимо правильні речі і доведемо це до кінця", — сказав Трамп.

Це був перший візит Трампа в зону бойових дій після вступу на посаду президента і головнокомандувача Збройними силами США. Причому він супроводжувався максимальною таємністю.

Що це означає для України?

Риторика Дональда Трампа не змінюється з моменту початку його президентства. Він переконаний — його країна часто бере на себе роль пожежника, який гасить осередки займання по всьому світу. Війни в Сирії, Іраку і Афганістані, на думку Дональда Трампа, вже завершені, тому Штатам треба зупинитися.

Як вважає міжнародник Андрій Бузаров, заява президента є черговим піаром для посилення власних позицій і спрямована в першу чергу на аудиторію Близького Сходу. Там у США окремі і дуже вагомі геополітичні інтереси, пов'язані з Ізраїлем і Саудівською Аравією. Політика ж щодо України особливо не зміниться.

"Виключаю вплив на Україну. Стратегія і дії США в Україні відрізняються від Близького Сходу. Ми бачимо пряме військове втручання в ситуацію в Іраку, відкриту військову допомогу курдам. Цього у нас немає, американці дуже акуратні. Ми бачимо пряме військове втручання Росії, тому у США тут інші пріоритети", — пояснив OBOZREVATEL Бузаров.

Схожої думки дотримується і експерт з міжнародних питань Андрій Каракуц. Він переконаний, допомога США Україні не припиниться, тим більше план дій вже прописаний в американському бюджеті.

"Ще у 2016 році Трамп заявляв, що зменшить витрати на оборону своїх союзників. Але якщо оцінювати допомогу Україні, то вона залишається приблизно на одному рівні. Тут потрібно дивитися на цілі, які ставитиме перед собою адміністрація. Тим більше Трамп хоче торгувати з нашою країною, продавати, наприклад, ті самі Javelin (протитанкові ракетні комплекси. — Ред.). Йому це вигідно", — вважає Каракуц.

При цьому багато що залежить і від майбутніх призначень Трампа у своїй адміністрації. Адже відомо, що один з прихильників активної військової підтримки України міністр оборони Джеймс Меттіс з нового року піде у відставку.

Як США допомагає Україні?

Допомога зводиться до трьох основних напрямків.

Перший — військовий

Очікується, що США в наступному році допоможуть Україні з озброєнням. Йдеться про можливу передачу Україні військових фрегатів класу "Олівер Хазард Перрі", а також закупівлі комплексів Javelin. Більше того, в США схвалили надання фінансової підтримки для допомоги ЗСУ в розмірі $250 мільйонів і відкрили можливість брати участь у тендерах на закупівлю американського озброєння.

Олівер Хазард Перрі

Другий — дипломатичний

США є підписантом Будапештського меморандуму, а також країною, яка стримує Росію від активних бойових дій на Донбасі. Раніше OBOZREVATEL писав про резолюцію американських сенаторів, в якій вони закликають Дональда Трампа розпочати "потужну багатонаціональну операцію із забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі".

Ще один важіль впливу на агресію РФ — санкції. 19 грудня Мінфін США ввів нові обмеження щодо 18 росіян, трьох компаній і одного інтернет-ресурсу. До списку включені і російські шпигуни Олександр Мишкін та Анатолій Чепіга, яких підозрюють в отруєнні екс-працівника ГРУ Сергія Скрипаля у британському Солсбері.

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Вже на початку 2019 року в США можуть ввести "пекельні санкції" — так званий пакет обмежень через порушення з боку РФ Закону про контроль над хімічною і біологічною зброєю. Він може стосуватися 70% економіки РФ.

Третій — економічний

Допомога в більшості своїй відображена у співпраці з Міжнародним валютним фондом. З огляду на помітне американське лобі в цій структурі позиція країни багато в чому береться до уваги при наданні кредиту. Оцінюючи нинішній стан економіки України, допомога МВФ — життєво важлива для країни. Саме тому сприятливе ставлення США є запорукою стабільності України.