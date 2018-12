США кинули Україну? Чим загрожує резонансне рішення Трампа

Україна отримала тривожну звістку — Сполучені Штати більше не допомагатимуть іншим країнам у вирішенні їхніх військових конфліктів. З такою заявою виступив президент США Дональд Трамп. Беручи до уваги загострення на Азовському морі і регулярні погрози з боку Росії, ситуація насторожує.

Які ризики виникають для України і що це означає — з'ясовував OBOZREVATEL.

Під час візиту на американську базу в Іраку Дональд Трамп зробив різку заяву. Перебуваючи там разом зі своєю дружиною Меланією, а також радником з національної безпеки Джон Р. Болтоном і невеликою групою репортерів, він заявив, що "Сполучені Штати не можуть залишатися поліцейськими світу".

"Ми розкидані по всьому світу. Ми перебуваємо в країнах, про які більшість людей навіть не чули. І, чесно кажучи, це смішно", — цитує його слова The New York Times.

Коментуючи своє рішення про виведення військ із Сирії, глава Білого дому наголосив, що не дозволить третім країнам використовувати військових США для власного захисту. Стосовно ситуації з боротьбою проти ІДІЛ, на думку Трампа, Штати досягли значних успіхів, тому настав час повертати війська.

@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE USA! pic.twitter.com/rDlhITDvm1