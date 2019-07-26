"Не будуйте комунізму!" Супрун дала поради майбутнім нардепам

В. о. міністра охорони здоров'яУляна Супрун дала поради майбутнім нардепам, які займуть місце чинних членів профільного парламентського комітету.

Своїм напуттям поділилася вона в Facebook, відзначивши, що склад комітету після виборів буде повністю оновлено.

"У Верховній Раді України 9-го скликання не буде жодного депутата з членів чинного комітету з питань охорони здоров'я. На жаль, кількість конструктивних відповідальних депутатів у ньому була критично малою, але їх вклад у трансформацію охорони здоров'я важко переоцінити. За що ми дуже вдячні", – написала чиновниця.

Уляна Супрун Букви

"Серед нового скликання ВРУ будуть народні обранці, яким випаде шанс створити нову культуру роботи і ефективності комітету. Я б хотіла дати цим людям кілька порад", – зазначила Супрун.

Так в. о. міністра порекомендувала майбутнім нардепам наступне:

винести питання здоров'я українців за межі політичних проектів і кар'єр;

не перетворювати комітет на "автомат з генерування інфоприводів і поширення фейків, брехні і скандалів";

поважати делегованих тією чи іншою стороною представників незалежно від їх статусу і посади. "Безліч раз депутати поки що чинного комітету зневажливо ставилися до представників МОЗ України тільки тому, що їх посади не відповідали необхідному "статусу", – нагадала вона;

уникати будь-яких форм прояву сексизму і ейджизму;

орієнтуватися не на кількість розроблених законопроектів, а на їх якість;

поважати учасників засідань і їх час;

перед початком роботи "вникнути" в сферу охорони здоров'я та поспілкуватися з її представниками.

Уляна Супрун ТСН

"Пам'ятайте, Радянський Союз не повернути. Він зник назавжди. Не намагайтеся вкотре побудувати комунізм", – підкреслила в. о. міністра.

"Від якості взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади безпосередньо залежить здоров'я українців. Сподіваюся, що з обох боків буде переважати здоровий глузд і реальна турбота про громадян", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський закликав люструвати "непотрібних" міністрів, у число яких потрапила Супрун. Чиновниця їдко відповіла главі держави.

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