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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Не будуйте комунізму!" Супрун дала поради майбутнім нардепам

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В. о. міністра охорони здоров'яУляна Супрун дала поради майбутнім нардепам, які займуть місце чинних членів профільного парламентського комітету.

Своїм напуттям поділилася вона в Facebook, відзначивши, що склад комітету після виборів буде повністю оновлено.

"У Верховній Раді України 9-го скликання не буде жодного депутата з членів чинного комітету з питань охорони здоров'я. На жаль, кількість конструктивних відповідальних депутатів у ньому була критично малою, але їх вклад у трансформацію охорони здоров'я важко переоцінити. За що ми дуже вдячні", – написала чиновниця.

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Уляна Супрун

Уляна Супрун

Букви

"Серед нового скликання ВРУ будуть народні обранці, яким випаде шанс створити нову культуру роботи і ефективності комітету. Я б хотіла дати цим людям кілька порад", – зазначила Супрун.

Так в. о. міністра порекомендувала майбутнім нардепам наступне:

  • винести питання здоров'я українців за межі політичних проектів і кар'єр;

  • не перетворювати комітет на "автомат з генерування інфоприводів і поширення фейків, брехні і скандалів";

  • поважати делегованих тією чи іншою стороною представників незалежно від їх статусу і посади. "Безліч раз депутати поки що чинного комітету зневажливо ставилися до представників МОЗ України тільки тому, що їх посади не відповідали необхідному "статусу", – нагадала вона;

  • уникати будь-яких форм прояву сексизму і ейджизму;

  • орієнтуватися не на кількість розроблених законопроектів, а на їх якість;

  • поважати учасників засідань і їх час;

  • перед початком роботи "вникнути" в сферу охорони здоров'я та поспілкуватися з її представниками.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

ТСН

"Пам'ятайте, Радянський Союз не повернути. Він зник назавжди. Не намагайтеся вкотре побудувати комунізм", – підкреслила в. о. міністра.

"Від якості взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади безпосередньо залежить здоров'я українців. Сподіваюся, що з обох боків буде переважати здоровий глузд і реальна турбота про громадян", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський закликав люструвати "непотрібних" міністрів, у число яких потрапила Супрун. Чиновниця їдко відповіла главі держави.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
Совет для Супрун: чемодан - вокзал - работа санитаркой у себя на родине. А еще - научиться наконец регулярно мыть и расчесывать свои патлы.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Умная
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