"Не буду розповідати, як воювати": новий глава Міноборони розкрив перші плани

У п'ятницю, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський представив Міністерству оборони його нового керівника – Андрія Загороднюка.

Під час брифінгу, який транслювався на офіційній сторінці глави держави у Facebook, міністр розповів про своє бачення роботи на новій посаді (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він зазначив, що має намір продовжити впроваджувати цивільні стандарти контролю над ЗСУ, як у НАТО, і підкреслив, що його відомство також буде цивільним.

Андрій Загороднюк Скріншот відео

"Ми співпрацюватимемо з військовими і напрацьовуватимемо менеджерські рішення. Не буду розповідати вам, як треба воювати, я цивільна людина. І ми не будемо конкурувати з Генштабом. Але ми дуже серйозно дивитимемося на те, як виконуються плани, рішення, домовленості й накази. Поки не буде справжніх змін, ми будемо лупати сю скалу, поки вони не з'являться. Це єдине, що ми можемо вам пообіцяти", – сказав Загороднюк.

Що ж до встановлених пріоритетів в оновленому Міноборони, то він виділив три ключові: перший пріоритет – це військовослужбовець, другий – справжній перехід на стандарти НАТО і третій – безжальна боротьба з корупцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 29 серпня затвердила на посаду міністра оборони країни Андрія Загороднюка. За таке рішення проголосували 314 народних депутатів, 25 були проти, 14 утрималися.

Андрій Загороднюк народився у 1977 році, має дві вищі освіти. Є засновником і генеральним директором компанії "Діскавері – бурове обладнання (Україна)", що займається проектуванням, виготовленням та сервісним обслуговуванням бурових установок.

У вересні 2015 року Загороднюк очолив Проектний офіс реформ Міністерства оборони України при міністрі Степанові Полторакові.

Повідомляється, що Загороднюк є також одним із представників "волонтерського десанту" в Міністерстві оборони. Підтримував Євромайдан і допомагав силам АТО на Донбасі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!