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"Не будемо про них!" Зеленський ухилився від відповіді про олігархів

1.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не назвав прізвища олігархів, з якими вів переговори останнім часом.

Він ухилився від відповіді на питання кореспондента "Радіо Свобода" про минулі зустрічі, окрім відомої вже – з олігархом Віктором Пінчуком (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Зустрічався з Пінчуком, зустрічався ... Їх не так багато. Хто ще приїжджав до нас. Деякі політики приїжджали - вони олігархи, але не будемо про них", - сказав він.

Також президент підкреслив, що по черзі зустрічається з усіма представниками великого бізнесу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот відео

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"З великим бізнесом ми збираємося зустрітися. Це буде в червні. Будемо говорити про розвиток Донбасу. У нас є план - ми пропонуємо бізнесу інвестувати саме в Донбас, в інфраструктуру Донбасу. Ми розуміємо, що Донбас обов'язково повернеться, і хто цим повинен займатися" , - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти дізналися, що Пінчук таємно приїжджав до адміністрації до Зеленського. Пізніше в АП підтвердили переговори з олігархом.

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Особи
Володимир ЗеленськийВіктор Пінчук
Місце
Україна
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