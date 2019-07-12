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"Не будемо мати президента": Портников жорстко пройшовся по Зеленському

9.3т Читати матеріал російською

Надії на те, що Володимир Зеленський на посаді президента навчиться бути досвідченим політиком, – не більше ніж ілюзія. Адже він є людиною з абсолютно іншого середовища і не має шансів оволодіти компетенцією у сфері державного управління.

Таку думку озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников у ефірі "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він – людина іншого світу. Він знає, як знімати серіали, як грати ролі. Нічого іншого він просто не знає. І проблема в тому, що політик – це як актор, як журналіст, як соліст балету. Цьому неможливо навчитися. Якщо ти не маєш політичного таланту, ти ніколи не навчишся політичній діяльності. Тому всі розмови наших співвітчизників, що Зеленський трішечки побуде в президентському офісі й навчиться політичній діяльності, є самонавіюванням", – вважає він.

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"Усі роки перебування Володимира Зеленського в Офісі президента України ми не будемо мати компетентного президента України. З цим потрібно просто жити, думати, що робити, думати, які повинні бути гарантії, підпірки і противаги цій ситуації, коли 73% громадян України знищили компетентний президентський інститут", – додав журналіст.

Крім того, підкреслив Портников, риторика, обрана Зеленським, викликає у нього дежавю і повертає на 25 років назад. Тоді до влади в Білорусі прийшов Олександр Лукашенко, який, як і нинішній президент України, влаштовував показові відчитування неугодних чиновників і робив кроки для знищення національної самосвідомості білорусів.

Віталій Портников

Віталій Портников

"Це було абсолютно те ж саме – недосвідчений політик, який обіцяв боротися з корупцією, який чихвостить чиновників досі на всіх нарадах, який скасував національну символіку, тому що "навіщо вона нам потрібна", який скасував національний прапор і гімн, який переніс День незалежності на день звільнення Мінська від гітлерівців з дня ухвалення декларації про державний суверенітет", – пояснив свою позицію журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников провів паралель між Зеленським та Януковичем. Він обурився через заяви голови Офісу президента України Андрія Богдана про те, що війну на Донбасі можна зупинити, якщо зробити там російську регіональною мовою. Подібна риторика команди Володимира Зеленського, за словами журналіста, свідчить про те, що до влади в країні прийшла оновлена версія Партії регіонів.

Також він заявив, що факт приходу до влади Зеленського, який не має ніякого політичного досвіду, можна порівняти з відродженням більшовизму.

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Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський Олександр Лукашенко
Місце
Україна
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Билык Иван Григорьевич
Билык Иван Григорьевич
Такий само і журналіст із портнікова, він ніколи не навчиться.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Билык Иван Григорьевич, якраз він профі!!! Не заздри...Не личить!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Импичмент ВаЗЕлину!Украина- не полигон.
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Цитата: Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, читай УКРАИНСКИМИ НАЦИОНАЛИСТАМИ и с Брешковской, читай ПОРТНИКОВЫМ ! Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники, читай ПОРОШЕНКО ! Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту - это было сказано в 1917 году, думаю все знают кем . Но согласитесь - это же сегодняшняя ситуация !
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