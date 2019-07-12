"Не будемо мати президента": Портников жорстко пройшовся по Зеленському

Надії на те, що Володимир Зеленський на посаді президента навчиться бути досвідченим політиком, – не більше ніж ілюзія. Адже він є людиною з абсолютно іншого середовища і не має шансів оволодіти компетенцією у сфері державного управління.

Таку думку озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников у ефірі "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він – людина іншого світу. Він знає, як знімати серіали, як грати ролі. Нічого іншого він просто не знає. І проблема в тому, що політик – це як актор, як журналіст, як соліст балету. Цьому неможливо навчитися. Якщо ти не маєш політичного таланту, ти ніколи не навчишся політичній діяльності. Тому всі розмови наших співвітчизників, що Зеленський трішечки побуде в президентському офісі й навчиться політичній діяльності, є самонавіюванням", – вважає він.

"Усі роки перебування Володимира Зеленського в Офісі президента України ми не будемо мати компетентного президента України. З цим потрібно просто жити, думати, що робити, думати, які повинні бути гарантії, підпірки і противаги цій ситуації, коли 73% громадян України знищили компетентний президентський інститут", – додав журналіст.

Крім того, підкреслив Портников, риторика, обрана Зеленським, викликає у нього дежавю і повертає на 25 років назад. Тоді до влади в Білорусі прийшов Олександр Лукашенко, який, як і нинішній президент України, влаштовував показові відчитування неугодних чиновників і робив кроки для знищення національної самосвідомості білорусів.

Віталій Портников

"Це було абсолютно те ж саме – недосвідчений політик, який обіцяв боротися з корупцією, який чихвостить чиновників досі на всіх нарадах, який скасував національну символіку, тому що "навіщо вона нам потрібна", який скасував національний прапор і гімн, який переніс День незалежності на день звільнення Мінська від гітлерівців з дня ухвалення декларації про державний суверенітет", – пояснив свою позицію журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников провів паралель між Зеленським та Януковичем. Він обурився через заяви голови Офісу президента України Андрія Богдана про те, що війну на Донбасі можна зупинити, якщо зробити там російську регіональною мовою. Подібна риторика команди Володимира Зеленського, за словами журналіста, свідчить про те, що до влади в країні прийшла оновлена версія Партії регіонів.

Також він заявив, що факт приходу до влади Зеленського, який не має ніякого політичного досвіду, можна порівняти з відродженням більшовизму.

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