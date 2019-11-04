"Україна стане членом НАТО!" Столтенберг зробив гучну заяву

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна обов'язково стане членом Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав у інтерв'ю ТСН. Але зазначив, що для цього українська влада має провести низку реформи у сфері оборони й безпеки країни.

"Україна буде членом НАТО. Про це союзники заявляли декілька разів. Але потрібно сконцентруватися на реформах. Це добре для України незалежно від членства, але просуне вас ближче до членства в НАТО", — наголосив генсек.

Для членства в НАТО Україна повинна сконцентруватися на реформах у сфері оборони і безпеки

За його словами, навіть без членства в Альянсі Україна є його партнером, а той зі свого боку — прихильником сильної і потужної співпраці з країною. Тому "сірою зоною" між Росією і Європою її нібито не залишать.

Столтенберг також додав, що згоду на членство країни в НАТО союзники затвердили ще на Бухарестському саміті у 2008 році. Однак говорити про конкретну дату поки не доводиться, оскільки просування до членства в Альянсі залежить саме від темпу реформ у оборонній сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Нардепка від "Слуги народу" і глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук заявила, що Україні потрібно переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу в Альянс.

Зі свого боку п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко запропонував голові Верховної Ради уповноважити разом із президентом підписати звернення до Північноатлантичної ради із заявою про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Пізніше віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде повторно подавати заявку на отримання ПДЧ на засіданні Північноатлантичної ради в Києві. За його словами, це є технічним, а не політичним питанням.

Президент Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість приєднання України до програми розширених можливостей НАТО. Таку заяву він зробив під час відкриття засідання комісії Україна-НАТО 31 жовтня в Києві. На що отримав підтримку представників Альянсу.

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