Головна Новини
4 листопада • оновлено в 12:31
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Україна стане членом НАТО!" Столтенберг зробив гучну заяву

3.3т Читати матеріал російською

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна обов'язково стане членом Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав у інтерв'ю ТСН. Але зазначив, що для цього українська влада має провести низку реформи у сфері оборони й безпеки країни.

"Україна буде членом НАТО. Про це союзники заявляли декілька разів. Але потрібно сконцентруватися на реформах. Це добре для України незалежно від членства, але просуне вас ближче до членства в НАТО", — наголосив генсек.

Новини
"Двері відчинені!" Генсек НАТО зробив потужну заяву про Україну у Раді

Для членства в НАТО Україна повинна сконцентруватися на реформах у сфері оборони і безпеки

Для членства в НАТО Україна повинна сконцентруватися на реформах у сфері оборони і безпеки

За його словами, навіть без членства в Альянсі Україна є його партнером, а той зі свого боку — прихильником сильної і потужної співпраці з країною. Тому "сірою зоною" між Росією і Європою її нібито не залишать.

Столтенберг також додав, що згоду на членство країни в НАТО союзники затвердили ще на Бухарестському саміті у 2008 році. Однак говорити про конкретну дату поки не доводиться, оскільки просування до членства в Альянсі залежить саме від темпу реформ у оборонній сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Нардепка від "Слуги народу" і глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук заявила, що Україні потрібно переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу в Альянс.

  • Зі свого боку п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко запропонував голові Верховної Ради уповноважити разом із президентом підписати звернення до Північноатлантичної ради із заявою про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

  • Пізніше віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде повторно подавати заявку на отримання ПДЧ на засіданні Північноатлантичної ради в Києві. За його словами, це є технічним, а не політичним питанням.

  • Президент Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість приєднання України до програми розширених можливостей НАТО. Таку заяву він зробив під час відкриття засідання комісії Україна-НАТО 31 жовтня в Києві. На що отримав підтримку представників Альянсу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Україна
Тег
НАТО
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
5
15
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петров Александр
Петров Александр
НАТОсик ещё не понимает кто к ней в дом стучится. Ха-ха. Обворуют и фамилии не спросят. Ха-ха
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Петров Александр, они как раз понимают )) поэтому держат на пороге, животным не место в доме, будка и цепь - вот их удел.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алоизович Петр
Алоизович Петр
цеповидло)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Враньё, он так не говорил. Он сказал проводите реформы...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / думки

ads pixel