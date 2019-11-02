"Подивіться на МЗС": Безсмертний заявив, що у Зеленського немає плану "Б" щодо Донбасу

Колишній член української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний вважає, що у Офісу президента немає ніякого "плану Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Я переконаний, що немає ані "плану А", ані "плану Б". І не буде ніколи", – заявив Безсмертний у програмі "Підсумки" на ObozTV.

Він уточнив, що т.зв. "формула Штайнмаєра" була не планом, а "торпедою, яку зловили у свою ціль".

За словами Безсмертного, щоб українська дипломатія могла диктувати свій вектор і просувати власні умови, необхідна повноцінна робота з боку Міністерства закордонних справ.

"А наше зовнішньополітичне відомство, foreign office, який мав розробляти і реалізовувати ці напрямки, відповідно до законів і під контролем президента, наступного року реалізовуватиме три проекти: подорожі українців, безвіз і просування якихось там економічних інтересів. Подивіться, на що йдуть бюджетні витрати для МЗС", – звернув він увагу.

Дипломат зазначив, що необхідно виділяти гроші на просування інтересів держави, інформаційний захист України тощо.

"Таке враження, що Україна не веде війни. Що їй не потрібні союзники, що їй не потрібно формувати свій імідж, працювати зі ЗМІ, журналістами, блогерами... Ви не побачите цього в бюджеті. А яким чином може здійснюватися те, на що не виділяються гроші?" – наголосив Безсмертний.

Президент Володимир Зеленський в Золотому Луганської області president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, останні досягнуті в Мінську домовленості про розведення військ на Донбасі зірвалися через постійне порушення "режиму тиші" з боку окупантів. При цьому вже давно від влади України звучать заяви про наявність запасного плану "Б". Суть плану не розголошується, але 14 жовтня голова МЗС України Вадим Пристайко озвучив один з можливих варіантів – ввести миротворців ООН на територію Донбасу.

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