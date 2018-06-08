Не бойкот, але ігнор: політики у ФРН вирішують, чи їхати на ЧС-2018

Головний футбольний турнір світу відбудеться на тлі напруження між Росією та Україною, а також країнами Заходу. Бойкоту з боку німецьких політиків не буде, однак приїдуть не всі.Увечері в п'ятницю, 8 червня, у Москві відбудеться незвичайний футбольний матч: команда депутатів Бундестагу гратиме з депутатами російської Державної думи. Невеликий символічний жест, який означає, що всупереч розбіжностям відносини між народами не повинні псуватися - так пояснюють своє рішення німецькі парламентарі. Принципові розбіжності з політикою президента Володимира Путіна залишаються, але "загальна думка в німецькому суспільстві така, що Росія нам - не ворог", заявив газеті Welt am Sonntag один з учасників поєдинку, заступник голови Бундестагу Томас Опперманн (Thomas Oppermann). Зрозуміло, напруження між сторонами занадто багато, щоб один дружній матч міг би його послабити.

Бойкоту ЧС-2018 не буде, але і бажання їхати немає

З політичної точки зору Чемпіонат світу з футболу в Росії відбуватиметься на негативному тлі. Великобританія вважає владу РФ відповідальною занапад 4 березня 2018 року на екс-агента британських і російських спецслужб Сергія Скрипаля та його доньку Юлію за допомогою бойової отруйної речовини. Міжнародна слідча група, Нідерланди і Австралія наприкінці травня звинуватили Москву в причетності до збиття 17 липня 2014 року малайзійського "Боїнга", що летів рейсом MH17 над Донбасом. Нікуди не зникли розбіжності між сторонами, викликані анексією українського Криму у 2014 році, війною на Донбасі, а також військовою підтримкою, що надається Москвою сирійському президенту Башару Асаду.

З того часу, як протиріччя загострилися, на Заході періодично виникала ідея бойкоту ЧС з футболу в 2018 році. Серйозного розвитку вона не отримала. Бойкот на вищому політичному рівні оголосили тільки три країни - Великобританія, Ісландія і Україна (її команда не кваліфікувалася на турнір), і немає підстав вважати, що до них приєднається хтось ще за лічені дні до початку першості.

Однак негативне політичне тло все ж вплинуло на багатьох провідних німецьких політичних діячів: чемпіонат в Росії вони, судячи з усього, проігнорують. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), глава Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble), віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) - усі вони не планують їхати до Росії, повідомили їхні офіційні представники газеті Bild am Sonntag.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) теж не збирається на ЧС-2018. Він віджартувався так: "Куди важливіше, щоб в Росію поїхав Мануель Ноєр (Manuel Neuer)". Ноєр - основний голкіпер збірної Німеччини - 10 місяців лікував серйозну травму. Його участь в Чемпіонаті світу довго ставилася під сумнів.

Немає поки, за даними DW, в планах поїздки на ЧС-2018 і у канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). Її представники, втім, на відповідні запитання відповідають, що остаточний графік візитів публікується лише на тиждень вперед. В інтерв'ю DW уповноважений уряду Німеччини з питань співробітництва з Росією, країнами "Східного партнерства" та Центральної Азії Дірк Візе (Dirk Wiese) спробував заспокоїти: "Будьте впевнені, що німецький уряд своєчасно ухвалить рішення, хто на який матч Чемпіонату світу з футболу поїде".

Справді, важко уявити, що Меркель, яка з задоволенням відвідує футбольні матчі збірної, не підтримає її на стадіоні, скажімо, якщо команда Німеччини проб'ється у фінал турніру. Однак поки впевнено про плани поїздки до Росії на футбольний чемпіонат заявив лише Горст Зеегофер (Horst Seehofer), глава німецького міністерства внутрішніх справ, яке традиційно відповідає і за спорт.

"Бойкот - безглуздий символічний крок"

Єдиної думки щодо того, як вчинити відносно ЧС-2018, у Німеччині немає. Той же соціал-демократ Опперманн, який їде до Москви грати з російськими колегами-депутатами, поїздку на Чемпіонат світу вважає хибним сигналом. Такі ж суперечливі, як позиція Опперманна, настрої панують й у його партії. Глава СДПН Андреа Налес (Andrea Nahles) говорить, що якщо Німеччина пройде в фінал, то вона б "із задоволенням поїхала".

Одностайності немає і серед німецьких консерваторів. Бойкот спортивних змагань - порожній символічний крок, вважає впливовий політик, колишній прем'єр-міністр Баварії Едмунд Штойбер (Edmund Stoiber). "Не знаю, що це може принести. Для мене це чиста символіка. Будь-яку можливість говорити з Путіним я вважаю хорошою", - наголосив Штойбер під час ток-шоу першого каналу суспільного телебачення ARD, присвяченого майбутньому турніру.

Безглуздим вважає бойкот і впливовий член Християнсько-демократичного союзу, очолюваного Меркель, Норберт Реттґен (Norbert Röttgen), який очолює комітет Бундестагу із закордонних справ. На його думку, "спорт не повинен бути частиною санкцій. Якщо я їду, то на спортивний захід, а не для того, щоб займатися політикою".

А ось представники партії "Союз 90/Зелені" вважають, що правильним було б бойкотувати турнір або хоча б використовувати його для критики проблем у Росії. "Я хотіла б, щоб Чемпіонат світу проходив на тлі поваги до прав людини, верховенства права і вільної преси", - сказала співголова партії Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Ще одна відома представниця Зелених - Ребекка Хармс, одна з 60-ти депутатів Європарламенту, які підписали заклик до бойкотування ЧС в Росії, говорить, що "великі політичні фігури не повинні надавати честь Путіну" своїм приїздом.

"Чемпіонат належить не Путіну, а людям"

Водночас крайні ліві та крайні праві партії у Німеччині однозначно виступають за те, щоб канцлерка і президент ФРН вшанували своєю увагою футбольний чемпіонат світу в Росії. "У різних диктатурах відбуваються спортивні заходи. Нам тепер туди не їздити?" - питає впливовий політик Лівої партії Ґреґор Ґізі (Gregor Gysi). Нам необхідно налагодити нові відносини з Росією, впевнений він. "Я вважаю, що бойкот Чемпіонату світу з футболу, як і взагалі великих спортивних подій, найчастіше не має справжнього ефекту", - зазначив інший представник Лівої партії, депутат Європарламенту Гельмут Шольц (Helmut Scholz) у розмові з DW.

Один з керівників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", що симпатизує Росії, Александер Ґауланд (Alexander Gauland), на відміну від багатьох, не бачить негативного політичного тла навколо головного футбольного турніру планети. "Чемпіонат проходить за рішенням відповідних організацій, і тому все в повному порядку. Представники уряду ФРН, природно, повинні поїхати і підтримати наших футболістів своєю присутністю", - заявив Ґауланд, який нещодавно відзначився скандальною заявою, яка применшує, як вважає більшість у Німеччині, злочини нацистів .

Колишній гравець збірної ФРН і московського "Динамо" Кевін Кураньї (Kevin Kuranyi) визнає, що "зараз політично непроста ситуація", але впевнений, що вболівальникам не треба "дозволяти цій політичній суперечці впливати" на їхні дії. Він закликав німецьких фанатів "познайомитися із зовсім іншою Росією і зрадіти тому, що ви зважилися на цей крок". Ось і інший колишній гравець німецької збірної Арне Фрідріх (Arne Friedrich) вважає, що політичним факторам не варто надавати надто великого значення. За його словами, чемпіонат "належить не Путіну, а футболістам і людям".