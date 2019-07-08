"Не бачу ніякої проблеми": Зеленський пообіцяв Донецьку російську мову

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість говорити і заповнювати документи тією мовою, яку вони оберуть.

На думку глави держави, ніякої мовної проблеми в дійсності не існує. Таку заяву зробив він у понеділок, 8 липня, під час пішої прогулянки після саміту Україна-ЄС, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ідея Андрія (глави Офісу президента Андрія Богдана – Ред.) – це його ідея, але й люди про це говорять. Я думаю, що ми колись припинимо війну, і потрібно дати людям в Донецьку говорити тією мовою, якою вони хочуть. У чому тут проблема? У нас в цілому немає цієї проблеми", – запевнив президент, прокоментувавши ініціативу Богдана надати Донецькій і Луганській областям особливий мовний статус.

Володимир Зеленський

Зеленський також сказав, що готовий враховувати думку жителів Донбасу щодо мовного та інших гуманітарних питань.

"Просто велася інформаційна війна, що не можна говорити російською мовою. Але ось я президент і говорю з вами, як хочу. Якщо буде у донеччан якесь спеціальне прохання, щоб вони, наприклад, документи могли заповнювати російською мовою, – я не бачу великої проблеми в тому, щоб це обговорити", – заявив він, при цьому перейшовши на російську.

Однак президент підкреслив, що державною мовою все ж є українська і в майбутньому це не зміниться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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