ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Не бачу ніякої проблеми": Зеленський пообіцяв Донецьку російську мову

5.8тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість говорити і заповнювати документи тією мовою, яку вони оберуть.

На думку глави держави, ніякої мовної проблеми в дійсності не існує. Таку заяву зробив він у понеділок, 8 липня, під час пішої прогулянки після саміту Україна-ЄС, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ідея Андрія (глави Офісу президента Андрія Богдана – Ред.) – це його ідея, але й люди про це говорять. Я думаю, що ми колись припинимо війну, і потрібно дати людям в Донецьку говорити тією мовою, якою вони хочуть. У чому тут проблема? У нас в цілому немає цієї проблеми", – запевнив президент, прокоментувавши ініціативу Богдана надати Донецькій і Луганській областям особливий мовний статус.

Новини
"Вони звикли до неї!" Данилюк також виступив за російську мову на Донбасі

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Зеленський також сказав, що готовий враховувати думку жителів Донбасу щодо мовного та інших гуманітарних питань.

"Просто велася інформаційна війна, що не можна говорити російською мовою. Але ось я президент і говорю з вами, як хочу. Якщо буде у донеччан якесь спеціальне прохання, щоб вони, наприклад, документи могли заповнювати російською мовою,я не бачу великої проблеми в тому, щоб це обговорити", – заявив він, при цьому перейшовши на російську.

Однак президент підкреслив, що державною мовою все ж є українська і в майбутньому це не зміниться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Мовний скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Мовний скандал
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Володимир Зеленськийросійська мова
Поділитися у Facebook
16
Коментарі
114
12
Смішно
6
Цікаво
25
Сумно
15
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шевченко Николай
Шевченко Николай
Лукашенко тоже считал, что проблем русском языке нет. А теперь, если Россия нападет на Беларусь, то солдаты Беларуси просто заменят флаг на воинских частях. Никто не будет сопротивляться. Это говорят сами беларусы.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Н Олег
Н Олег
Шевченко Николай, а в чём проблема, если бульбаши хотят стать россиянами? .... проблема в том, сябры, шо Россия не резиновая, на всех не натянешь ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Шевченко Николай, зачем нападать на своих надёжных союзников??? Вы укрошколу кончали? :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Павлопольский Михаил
Павлопольский Михаил
Молодец. Язык не при чем
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Н Олег
Н Олег
ну спасибо ... он видите -- щитает, шо надо дать возможность говорить ... p@гyли, даже ваши "либералы" смешны в своём "вяличье" ... дома будете давать соседу возможность попользовать жену...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel