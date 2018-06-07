Названо можливі терміни запуску Антикорупційного суду в Україні

Після прийняття закону про Антикорупційний суд на його створення піде значний час.

Про це в ефірі ObozTV заявив політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"З урахуванням того, що треба провести конкурс, знайти і облаштувати приміщення, створити робочі умови для суддів - думаю, на це піде близько року. Можливо швидше, якщо мобілізуються - тоді до кінця року можна це все встигнути. Але я думаю, що потрібен мінімум рік", - вважає він.

Мусієнко також зазначив, що створення Антикорупційного суду надзвичайно позитивно відобразиться на іміджі України, оскільки на цьому наполягають МВФ і західні країни.

"Зараз існує недовіра до української судової системи з боку західних партнерів. Щоб цю довіру відновити, продемонструвати, що Україна рухається в бік утвердження верховенства права, що сюди можна приїжджати і вкладати гроші, нам треба створити цей суд і врахувати рекомендації міжнародних партнерів", - уклав експерт.

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