Названо міста України, де пройде другий тур виборів мера: список та дати
В Україні в низці міст пройде другий тур виборів мера. Голосування відбудеться 15, 22 і 29 листопада.
Як повідомила в четвер, 12 листопада, пресслужба Центральної виборчої комісії, другий тур глав міста пройде також в Ужгороді та Полтаві.
15 листопада другий тур пройде в таких містах:
Суми
Одеса
Луцьк
Краматорськ
Кам'янець-Подільський
Українка
Херсон
22 листопада вибори пройдуть у таких містах:
Дніпро
Кривий Ріг
Слов'янськ
Дрогобич
Ужгород
Бровари
Бердянськ
Полтава
Львів
Рівне
Миколаїв
Черкаси
Крім того, 29 листопада пройде другий тур виборів мера в Чернівцях. Найбільше голосів набрали кандидат на посаду від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук (15 317 голосів, 27,23%) і член партії "Команда Михайлішина" Віталій Михайлишин (11 988 голосів, 21,31%).
Також додамо, що у Борисполі призначили дату нових виборів після смерті мера від COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні відбулися вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів.