Названо міста України, де пройде другий тур виборів мера: список та дати

В Україні в низці міст пройде другий тур виборів мера. Голосування відбудеться 15, 22 і 29 листопада.

Як повідомила в четвер, 12 листопада, пресслужба Центральної виборчої комісії, другий тур глав міста пройде також в Ужгороді та Полтаві.

15 листопада другий тур пройде в таких містах:

Суми

Одеса

Луцьк

Краматорськ

Кам'янець-Подільський

Українка

Херсон

22 листопада вибори пройдуть у таких містах:

Дніпро

Кривий Ріг

Слов'янськ

Дрогобич

Ужгород

Бровари

Бердянськ

Полтава

Львів

Рівне

Миколаїв

Черкаси

Крім того, 29 листопада пройде другий тур виборів мера в Чернівцях. Найбільше голосів набрали кандидат на посаду від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук (15 317 голосів, 27,23%) і член партії "Команда Михайлішина" Віталій Михайлишин (11 988 голосів, 21,31%).

Також додамо, що у Борисполі призначили дату нових виборів після смерті мера від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні відбулися вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів.