Названо ім'я наступника Жебрівського

Новим керівником Донецької обласної військово-цивільної адміністрації замість Павла Жебрівского стане заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак.

За словами обізнаного джерела, питання догляду чиновника було вирішено ще два місяці тому, пише "Апостроф".

При цьому співрозмовник видання додав: "Наступником буде Юрій Гримчак".

У той же час він відмовився розкривати причини відставки Жебрівського.

У свою чергу сам Гримчак так відреагував на цю інформацію: "Я не коментую. Без коментарів. Я колись давав інтерв'ю і говорив, що я в команді президента. Якщо це потрібно, можливо, я б погодився", - передає ТСН.

Юрій Гримчак народився в 1965 році в Донецьку, закінчив Дніпропетровське регіональне відділення Української академії державного управління при президенті України.

Працював політик секретарем Макіївської міськради, помічником-консультантом нардепа, віце-губернатором Донецької області, нардепом. У жовтні 2016 року стало радником міністра з тимчасово окупованих територій, а з березня 2017 року, - заступником міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жебрівського засікли на відпочинку в ОАЕ, після чого він пояснив , звідки у нього по $1000 в день на відпочинок.