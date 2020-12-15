Названо імена кандидатів на крісла в Кабміні

На засіданні фракції "Слуга народу" 15 грудня депутати разом з президентом України Володимиром Зеленським обговорять п'ять кандидатур на посади в Кабінеті міністрів.

Про це повідомив Telegram-канал "Залізний нардеп" народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка. Фракція збереться пізно ввечері.

За його інформацією, представники монобольшості проведуть співбесіду з колишнім виконавчим директором НАК "Нафтогаз" Юрієм Вітренком, якого пропонують на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики.

Кандидатом на посаду міністра освіти розглядається Сергій Шкарлет, який зараз виконує обов'язки глави міністерства.

Також нардепи розглянуть кандидатуру голови Державної служби геології та надр України Романа Опімаха на пост глави Мінекології замість Романа Абрамовського, призначеного в червні 2020 року.

Глава Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко пропонується на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Зараз її обіймає Ігор Петрашко.

Міністра у справах ветеранів Сергія Бесараба може змінити перша українська жінка-генерал Юлія Лапутіна, яка є членом Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України

У повідомленні сказано, що Олег Немчінов збереже свій пост міністра Кабінету міністрів.

Кандидатури на посади міністрів Telegram-канал "Залізний нардеп"

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram Правда Качури підтвердив кандидатури, які розглянуть на фракці. Також він уточнив, що засідання перенесли з 18:30 на "пізній вечір".

Засідання фракції перенесли Telegram Правда Качури

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламентська фракція партії "Слуга народу" на засіданні увечері 15 грудня розгляне низку кадрових питань, на заході очікують президента Володимира Зеленського.

Верховна Рада України в першу чергу може призначити міністрів освіти і енергетики. Таку заяву зробив глава партії Олександр Корнієнко.