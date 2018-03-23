Названі можливі сценарії справи Савченко

Після затримання депутата Верховної Ради Надії Савченко найбільш ймовірними є три сценарії подальшого розвитку подій.

Як повідомляє "Апостроф" із посиланням на джерело, перший варіант полягає в тому, що влада зробить все, щоб про Савченко забули.

"Другий - можливі спроби організувати якийсь "переворот" з боку радикальних елементів, адже ідея вже "посіяна" в головах", - розповів співрозмовник видання.

За словами джерела є ще й третій варіант, при якому нардепа висунуть у президенти.

"Погіршення призведе до створення підпільних рухів за Савченко, які легалізуються і висунуть її на посаду президента", - говорить джерело.

Як повідомляв "Обозреватель", у Шевченківському районному суді Києва 23 березня має розпочатися суд над Савченко.