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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Названі лідери президентських виборів в Україні: дані опитування

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Українці назвали кандидатів у президенти, за яких готові голосувати на президентських виборах 31 березня. Лідерами стали шоумен Володимир Зеленський і діючий глава держави Петро Порошенко.

За Зеленського готові віддати голоси 27% тих, хто збирається голосувати, включаючи частину респондентів, які ще не визначилися, переваги яких вдалося оцінити. Порошенко набирає 19% голосів. Про це свідчать результати опитування міжнародної компанії Greenberg Quinlan Rosner і української InfoSapiens, проведеного 16-25 березня, пише "Новое время"

Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко

Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко

Главред

Третю позицію зайняла лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко – 15%. Лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко – 11%, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко - 10%, лідер Радикальної партії Олег Ляшко – 4%. Рівень підтримки решти кандидатів – менше 4%.

Якщо порівнювати з даними аналогічного опитування, проведеного 23 лютого – 4 березня, то Зеленський збільшив відрив від Порошенка. Рейтинг шоумена виріс на 3 процентних пункти, а президента, навпаки, знизився на 1 процентний пункт. Рейтинг Тимошенко зріс на 2 процентних пункти.

Названі лідери президентських виборів в Україні: дані опитування

Greenberg Quinlan Rosner

Польовий етап дослідження (інтерв'ю з репрезентативною вибіркою у 1075 респондентів) провела компанія InfoSapiens, а GQR провела обробку та аналіз даних відповідно до своєї методології.

Для обробки даних опитування GQR застосувала власну методологію визначення частки респондентів, які збираються голосувати, і аналізу їх виборчих переваг. Частиною цієї методології є визначення ймовірних виборчих переваг людей, які ще не визначилися зі своїм вибором, але збираються голосувати.

Статистична похибка вибірки становить: +/- 4% для результатів серед респондентів, які збираються голосувати.

Greenberg Quinlan Rosner (GQR) – міжнародна компанія з головним офісом у Вашингтоні, що займається дослідженнями громадської думки і стратегічним консультуванням у виборчих кампаніях. Компанія працювала на виборах в майже 100 країнах. У нашому регіоні, серед іншого, вона консультувала уряд Мікулаша Дзурінди у Словаччині, президента Грузії Міхеїла Саакашвілі і його партію на їх переможних виборах 2008 і 2010 роках, а також партію Віктора Ющенка "Наша Україна" на парламентських виборах 2007 року.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Тег
Выборы Президента
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Подхуйловое племя в теме про украинские выборы пасется от тоски, свою возможность выбирать они за возможность лизать зад своему альфа-козлу поменяли безвозвратно:)
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Макарский Александр
Макарский Александр
Первое апреля- День дураков, то есть день майданутых кастрюлеголовых рагулей.Не подведите,альтернативно одаренные ,устройте бийку с мусорами на день дураков.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Де бродять ті прихильники Зеленського? В дитсадках та закладах для розумово-відсталих? В реальному житті не бачив жодного. Опитував студентів, колег, бабушок на лавочці. За Ляшка так - бачив, суворих бабусь в мохерових шапках. За Тимошенко топив продавець на базарі. А от за клоуна - не бачив жодного.
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