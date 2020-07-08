Названа попередня дата місцевих виборів в Україні. Документ

Згідно з проєктом постанови Верховної Ради, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Текст документа виявився в розпорядженні OBOZREVATEL. Згідно з ним, в країні повинні пройти вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови.

У проєкті виключається проведення виборів на території анексованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областях.

Відзначається, що вибори в Криму та ОРДЛО можуть пройти за кількох умов, при яких Росія припиняє окупацію і збройну агресію проти України, а саме:

виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих РФ, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України;

відновлення повного контролю України за державним кордоном України;

роззброєння всіх незаконних збройних формувань і найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України;

відновлення конституційного ладу і правопорядку на тимчасово окупованих територіях України;

забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Криму і Донбасу, що створить можливості для дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Забезпечення фінансування покладено на Кабінет міністрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Слузі народу" назвали точну дату місцевих виборів в Україні.