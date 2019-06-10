Названа перша п'ятірка Радикальної партії

Радикальна партія Олега Ляшка оприлюднила списки на позачергові вибори до Верховної Ради України. Так, до першої п'ятірки увійшли він сам, Віктор Галасюк, Андрій Лозовий, Інга Маковецька, Іван Савка.

Про це стало відомо під час з'їзду політичної сили в понеділок, 10 червня, в Києві (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

З'їзд Радикальної партії скріншот відео

Олег Ляшко скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У список "Європейської партії" п'ятого президента України Петра Порошенка увійшли в своїй більшості зовсім нові особи, так як партія змінила підхід і концепцію. Зокрема, політсила провела громадські праймеріз.

9 червня партія "Слуга народу" також оприлюднила списки на вибори в Раду. Стали відомі імена 100 кандидатів.

Партія "УДАР" мера Києва Віталія Кличка ухвалила рішення висувати на позачергові вибори до Верховної Ради лише кандидатів на мажоритарних виборчих округах.

Націоналістичні організації "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" оголосили про об'єднання для спільного походу на парламентські вибори 21 липня. Вони оприлюднили спільний список.

Партія "Сила права" представила команду. За підсумками з'їзду 8 червня була опублікована п'ятірка її лідерів.

В першу п'ятірку списку партії "Українська стратегія" прем'єр-міністра Володимира Гройсмана увійшли він сам, міністр науки і освіти Лілія Гриневич, міністр Кабміну Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джаппарова і міністр культури Євген Нищук.

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