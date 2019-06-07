Названа перша п'ятірка партії Гройсмана

До першої п'ятірки списку партії "Українська стратегія" прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана увійшли він сам, міністр науки і освіти Лілія Гриневич, міністр Кабміну Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джаппарова і міністр культури Євген Нищук.

У десятку також увійшов Павло Яблонський – депутат кількох скликань Вінницької міської ради (6-7), який останній раз балотувався до міськради в 2015 році від партії "Вінницька європейська стратегія".

Крім того, до списку увійшов колишній заступник міністра фінансів і екс-заступник голови Адміністрації президента за Петра Порошенка Сергій Марченко, міністр юстиції Павло Петренко, народні депутати з фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук і Віктор Єленський.

Володимир Гройсман з 2006 по 2014 рік був мером Вінниці. З 2014 року став віце-прем'єр-міністром України – міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в уряді Арсенія Яценюка. Пізніше в парламенті восьмого скликання пройшов за списком партії "Блок Петра Порошенка" і став головою Верховної Ради. А в квітні 2016 року був призначений прем'єр-міністром України. У парламент пройшов за списком БПП.

Володимир Гройсман

Лілія Гриневич раніше працювала докторантом в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, пізніше була депутатом Ради сьомого (фракція "Батьківщина") і восьмого скликань (фракція "Народний фронт"), а з квітня 2016 року призначена міністром освіти в уряді Гройсмана.

Лілія Гриневич life.pravda.com.ua

Олександр Саєнко з березня 2014 року було радником віце-прем'єра Гройсмана. Пізніше працював керівником секретаріату спікера Ради в період Гройсмана. А в квітні 2016 року призначений міністром Кабінету міністрів.

Олександр Саєнко LIGA.net

Еміне Джаппарова – українська журналістка кримськотатарського походження. З жовтня 2015 по квітень 2016 року знаходилася на посаді радника міністра інформаційної політики з питань інформаційної політики з питань Криму, а з квітня 2016 року стала першим заступником голови Мінінформполітики.

Еміне Джапарова Мінінформполітікі

Євген Нищук – український актор театру і кіно. Був "голосом Майдану" під час Помаранчевої революції і Революції Гідності. Пізніше його двічі призначали міністром культури України з лютого по грудень 2014 і з квітня 2016 з сьогоднішній день.

Євген Нищук Вікіпедія

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