Названо партію-лідера на виборах у Донецькій області: дані екзит-полу

На місцевих виборах в Донецькій області, які відбулися 25 жовтня, лідирує партія "Опозиційна платформа – За життя".

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного дослідницькою групою "Соціомодус", передає "Національна служба нови". Згідно з результатами опитування, 42,1% виборців Донецької області віддали свої голоси за ОПЗЖ, 10,2% віддали перевагу президентській партії "Слуга народу", ще 5,5% – партії "Опозиційний блок".

Усього в рамках екзит-полу опитали 23,66 тисячі виборців у Донецькій області. Статистична похибка становить 1,4%.

Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу, які опублікувало аналітичне бюро "Система", міський голова Слов'янська Донецької області Вадим Лях набрав 34,8% голосів на місцевих виборах-2020. У другому турі, найімовірніше, в боротьбі за крісло мера він зіткнеться з Нелею Штепою, яка набрала 23,1%.

Результати екзит-полів по іншим містам можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на місцевих виборах у 2020 році стала найнижчою за всю історію незалежності України.