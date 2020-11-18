Названо нову дату другого туру виборів мера в Кривому Розі

Олексій Тітофф Політика 07:59, 18.11.2020 Оновлено: 08:44, 18.11.2020

У Кривому Розі другий тур виборів мера міста перенесли на 6 грудня.

Як повідомляє громадянська мережа "Опора", таке рішення міська територіальна виборча комісія ухвалила після того, як глава міста Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів.

Раніше політик написав заяву про відмову брати участь у другому турі виборів.

Заява Юрія Вілкула
Опора

"Так, у бюлетнях, які побачать жителі міста на дільницях 6 грудня, буде два прізвища – Дмитро Шевчик від "Слуги народу" і Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя", – пояснили в "Опорі".

Відзначимо, що Вілкул у першому турі виборів набрав 45,9% підтримки виборців. Його головний опонент – Шевчик отримав 25,6% голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія опублікувала підсумки підрахунку голосів у чотирьох із семи міст, де 15 листопада пройшов другий тур виборів міських голів.

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