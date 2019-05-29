Названо країну, куди Зеленський здійснить перший візит

Президент України Володимир Зеленський здійснить перший офіційний візит до інституцій Європейського Союзу і НАТО у Брюсселі.

Робоча поїздка запланована на 4-5 червня, повідомляє прес-служба глави держави.

"Заплановані зустрічі глави держави із президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський обговорить із партнерами в ЄС і НАТО ситуацію з безпекою на сході України, шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерами інститутів ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський здійснив перший візит на Донбас у статусі президента України.

У мережі з'явилося відео першого візиту Зеленського на Донбас у зону ООС.

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