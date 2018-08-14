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Названа ключова роль України у вторгненні в країну ЄС

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Україна дійсно зіграла ключову роль в придушенні "Празької весни" в Чехії, але це не було свідомим вибором її народу.

"Український фактор дійсно зіграв важливу, якщо не вирішальну роль в придушенні "Празької весни", тільки не тим способом, про який говорить лідер Комуністичної партії Чехії", - сказав в коментарі OBOZREVATEL доктор історичних наук Ярослав Грицак.

Перш за все, як пояснює історик, тодішній Перший секретар ЦК КП України Петро Шелест побоювався, що поява "соціалізму з людським обличчям" призведе до розширення свобод і сама ідея пошириться на Україну.

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"Шелест вважав, що це могло мати вплив на українців, які проживають в прикордонних областях на Закарпатті і в Галичині. Він боявся, що якщо не буде покладено край "Празькій весні ", він не втримає контроль над західною Україною. А раз не втримає, то тоді виникає питання про Україну як частину СРСР", - пояснює Грицак.

До речі, несподіваним було те, що ідея "соціалізму з людським обличчям" мала підтримку на Донбасі, зокрема, на той час припадає період створення перших незалежних профспілок.

"Так що в Україні було два хитких регіони - Галичина і Донбас. І хоча країна здавалася стабільно радянською, в той же час вона залишалася досить проблематичною. Україна була "ахіллесовою п'ятою" СРСР, і це проявилося в 1989-1991 роках, коли вихід України поклав кінець Радянському Союзу", - розповів Грицак.

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Але говорити про те, що придушення "Празької весни" була ідеєю української нації - дурість, вважає історик.

"Не можна сказати, що мобілізація військ, була рішенням самих українців, це рішення приймалося в Москві. Але воно приймалося саме тому, що вважали Україну слабкою ланкою Радянського Союзу", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан заявив, що в Європі є чимало політиків, які вважають анексію Криму Росією "завершеною справою", проте вони не можуть заявити про це вголос, оскільки їм не вистачає мужності.

Пізніше міністр закордонних справ Чехії в телефонній розмові з главою МЗС України Павлом Клімкіним запевнив, що Прага беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Нагадаємо, "Празька весна" відбулася в Чехословаччині в першій половині 1968 року і характеризувалася лібералізацією і розширенням прав і свобод громадян з одночасною децентралізацією. Керівництво СРСР цю реформу не схвалило, і в Чехословаччину були введені радянські війська. У придушенні повстання брали участь спільні контингенти з Польщі, Угорщини та Болгарії.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Особа
Ярослав Грицак
Місце
Україна
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Украина была "ахиллесовой пятой" СССР - это точно, Украина послала под откос сересер, теперь очередь Параши - нефиг шастать здесь, не на тех напали.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Плюс сейчас Европа и США поддерживают нас в этом деле (хотя и без них раньше справлялись), так шо без шансов для Параши.
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2
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Если Украина смогла развалить Сересер, Речь Посполиту, Австро-Венгерскую империю - то полудохлую Парашу не составить труда отправить за ними - в жопу истории!
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2
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
чем дальшеи,тем больше фантазий,ключом проблемы стало то ,что появилось достаточное количество жучил ,у которых были накоплены в разных активах средства.потратить их было проблематично,светить драгоценности .даже если и купил ,тоже было чревато .все же ОБХСС ,часто работал прямо и не всегда можно было отмазаться .ну и как бы там не было ,но изменение сознания тихой сапой двигалось,вобщем пресловутый Далес оказался спецом еще тем...спланированый обвал цен на нефть...,да и афганская компания тоже была масштабной,и стоила денег...да кстати ,почему сейчас в здобуло-европерских сми ,херуйичных мождахэтив,борцив за свободу батькивщины поца наема и его друзей юнуса халеса .гульбедина хекматьяра и прочих достойных называють нонча называють какась типа боевики или терористы простиющенко,как они превратились за тридцать лет в плохишей ,это же одни и те же ,как были они басмачами .так и остались,но вот казус бэле ...хуеле..
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2
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Гость
Гость
"когда выход Украины положил конец Советскому Союзу" - рассказал Грицак. свинобредни , очередные свинобредни. Исключительные вышиванки, сало из тризуба, рушники и веночки, ))), кулубника и жопомои ))), Грицак и Лопата, Полторак и Огрызко, Пасюк и Зажирело)))))
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