Названа ключова роль України у вторгненні в країну ЄС

Україна дійсно зіграла ключову роль в придушенні "Празької весни" в Чехії, але це не було свідомим вибором її народу.

"Український фактор дійсно зіграв важливу, якщо не вирішальну роль в придушенні "Празької весни", тільки не тим способом, про який говорить лідер Комуністичної партії Чехії", - сказав в коментарі OBOZREVATEL доктор історичних наук Ярослав Грицак.

Перш за все, як пояснює історик, тодішній Перший секретар ЦК КП України Петро Шелест побоювався, що поява "соціалізму з людським обличчям" призведе до розширення свобод і сама ідея пошириться на Україну.

"Шелест вважав, що це могло мати вплив на українців, які проживають в прикордонних областях на Закарпатті і в Галичині. Він боявся, що якщо не буде покладено край "Празькій весні ", він не втримає контроль над західною Україною. А раз не втримає, то тоді виникає питання про Україну як частину СРСР", - пояснює Грицак.

До речі, несподіваним було те, що ідея "соціалізму з людським обличчям" мала підтримку на Донбасі, зокрема, на той час припадає період створення перших незалежних профспілок.

"Так що в Україні було два хитких регіони - Галичина і Донбас. І хоча країна здавалася стабільно радянською, в той же час вона залишалася досить проблематичною. Україна була "ахіллесовою п'ятою" СРСР, і це проявилося в 1989-1991 роках, коли вихід України поклав кінець Радянському Союзу", - розповів Грицак.

Але говорити про те, що придушення "Празької весни" була ідеєю української нації - дурість, вважає історик.

"Не можна сказати, що мобілізація військ, була рішенням самих українців, це рішення приймалося в Москві. Але воно приймалося саме тому, що вважали Україну слабкою ланкою Радянського Союзу", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан заявив, що в Європі є чимало політиків, які вважають анексію Криму Росією "завершеною справою", проте вони не можуть заявити про це вголос, оскільки їм не вистачає мужності.

Пізніше міністр закордонних справ Чехії в телефонній розмові з главою МЗС України Павлом Клімкіним запевнив, що Прага беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Нагадаємо, "Празька весна" відбулася в Чехословаччині в першій половині 1968 року і характеризувалася лібералізацією і розширенням прав і свобод громадян з одночасною децентралізацією. Керівництво СРСР цю реформу не схвалило, і в Чехословаччину були введені радянські війська. У придушенні повстання брали участь спільні контингенти з Польщі, Угорщини та Болгарії.