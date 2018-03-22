Назвали причину і дату можливої ​​відставки Холодницького

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не планує поки йти у відставку.

Як повідомляють "Українські Новини" із посиланням на інформоване джерело, глава САП чекає, поки все вгамується.

"Його це все дуже втомило, але так (у зв'язку з останніми подіями навколо нього) йти він не хоче", - сказало джерело.

За його словами, Холодницький може піти з посади ближче до літа, коли все вгамується.

Як повідомляв "Обозреватель", 20 березня ЗМІ повідомили про швидку відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервову роботу".

Також напередодні стало відомо, що в його кабінеті виявили ​​прослушку НАБУ.

Як писав "Обозреватель", "жучки" заклали в акваріум.