Головна Новини
23 грудня • оновлено в 16:06
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Назріває розкол і хаос": Казарін розкрив підступний план Путіна щодо Мінська

1.9т
Читати матеріал російською

Поки президент РФ Володимир Путін перебуває на своїй посаді, Україні буде важко вести успішні переговори щодо Донбасу і переписати Мінські угоди.

Про це на "Крим. Реалії" написав журналіст Павло Казарін.

"Дипломатична війна виграється тієї миті, коли виграна фронтова. Інакше потрібно всього лише готуватися до оборони... Проблема не в тому, хто саме займає президентське крісло у Києві. Проблема в тому, хто займає його у Москві", – пояснив він.

Новини
Друг Путіна звернувся до Зеленського через російський банк

Казарін додав, що Путін у своїх планах не залежить ні від кого, крім власних помилок. Президент РФ лише вичікує момент, коли до нього повернуться права на "споконвічні території".

"Його політичне довголіття залежить лише від довголіття реального – і тому він може продовжувати сидіти на березі в очікуванні належних умов ... І спостерігає попутно за тим, як у таборі його ціннісних опонентів назріває розкол і хаос. Як втомлені від протистояння лідери інших країн намагаються оголосити Європою простір від Лісабона до Владивостока. Або як вони намагаються налагодити простір торгівлі – переконуючи себе в тому, що якщо торгівля – форма комунікації, то нехай краще така, ніж ніяка", – повідомив журналіст.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна підготує пропозиції зі зміни Мінських угод до наступної зустрічі лідерів країн "нормандського формату", запланованої на березень 2020 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "мінські домовленості" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Особи
Павло Казарін Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
5
Смішно
5
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Рaгули, не надейтесь, что вот Путин уйдёт и вы "перепишите" Минские. После Путина президентом будет Шойгу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги