"Назріває розкол і хаос": Казарін розкрив підступний план Путіна щодо Мінська

Поки президент РФ Володимир Путін перебуває на своїй посаді, Україні буде важко вести успішні переговори щодо Донбасу і переписати Мінські угоди.

Про це на "Крим. Реалії" написав журналіст Павло Казарін.

"Дипломатична війна виграється тієї миті, коли виграна фронтова. Інакше потрібно всього лише готуватися до оборони... Проблема не в тому, хто саме займає президентське крісло у Києві. Проблема в тому, хто займає його у Москві", – пояснив він.

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Казарін додав, що Путін у своїх планах не залежить ні від кого, крім власних помилок. Президент РФ лише вичікує момент, коли до нього повернуться права на "споконвічні території".

"Його політичне довголіття залежить лише від довголіття реального – і тому він може продовжувати сидіти на березі в очікуванні належних умов ... І спостерігає попутно за тим, як у таборі його ціннісних опонентів назріває розкол і хаос. Як втомлені від протистояння лідери інших країн намагаються оголосити Європою простір від Лісабона до Владивостока. Або як вони намагаються налагодити простір торгівлі – переконуючи себе в тому, що якщо торгівля – форма комунікації, то нехай краще така, ніж ніяка", – повідомив журналіст.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна підготує пропозиції зі зміни Мінських угод до наступної зустрічі лідерів країн "нормандського формату", запланованої на березень 2020 року.

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