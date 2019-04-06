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Назріває дипскандал? В Україні заборонили в'їзд лідеру спілки угорців Румунії

1.4тЧитати матеріал російською

У суботу, 6 квітня, лідеру Демократичної спілки угорців Румунії (RMDSZ) Хунору Келемену заборонили в'їзд в Україну.

Він збирався потрапити до Ужгорода на святкування 30-річчя місцевої угорської організації "Товариство угорської культури Закарпаття" (КМКС/KMKSZ), проте прикордонники не пропустили його. Про це Келемен написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я хотів приїхати в Ужгород, де наші друзі святкують річницю заснування угорського культурного альянсу. Я хотів озвучити свої побажання особисто, і, звичайно, я б говорив про спільну дорогу, яка з'явилася в угорських національних громад карпатського басейну після падіння комуністичного диктаторського режиму. Я б зробив все це, якби українська влада дозволила мені потрапити в країну після години очікування і перевірки. Це було заборонено для мене, і ніяких пояснень не було. Я просто знаю, що не можу в'їхати в країну", — обурився він.

Келемен додав, що сповістив про це міністра закордонних справ Румунії, а 8 квітня має намір поскаржитися в українське посольство в Бухаресті і вимагатиме пояснень про те, що сталося.

Хунор Келемен

Хунор Келемен

Facebook Хунора Келемена

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"Троллінг 80 левела": СБУ оригінально пояснила заборону на в'їзд скандальному журналісту

У коментарі румунському виданню Mediafax Келеман розповів, що отримав заборону на в'їзд в Україну до 13 жовтня 2020 року.

У свою чергу, журналіст Дмитро Тужанський, що спеціалізується на темі Угорщини, написав на своїй сторінці у Facebook, що цей випадок може стати не просто скандалом в ЗМІ, але і дипломатичної проблемою.

За його словами, Келемен є депутатом парламенту Румунії, а також був міністром культури і навіть балотувався у президенти.

"Саме Хунор Келемен є політичним лідером угорської громади Румунії, який постійно зустрічається з Віктором Орбаном і не тільки. Це не пішак, не маргінал на кшталт представників угорського "Йоббік", яких не пускали в Україну раніше", — говорить він.

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Тужанський припустив, що причиною заборони в'їзду в Україну Келемену могла стати політична позиція Демократичної спілки угорців Румунії. Зокрема, йдеться про вимогу надати угорцям Румунії право на автономію, включаючи адміністративно-територіальну. Це питання неодноразово виносилося на розгляд в румунському парламенті, але кожен раз відхилялося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські прикордонники почали будівництво огорожі на кордоні з Румунією з метою протидії контрабандній діяльності. Жителі Закарпаття відреагували на це протестом і провокаціями.

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Місце
УкраїнаУжгород
Тег
Державна прикордонна служба України
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Файбер Моня
Файбер Моня
Теперь пердаки майданопитеков плотно сжались, ожидая подсрачников с запада ))
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