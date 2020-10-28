Призначений офіційний спікер української делегації в ТКГ по Донбасу

Радником української делегації з інформаційної політики в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі став Олексій Арестович.

Про це він повідомив сам на своїй сторінці в Facebook.

Рішенням глави української делегації, першого президента України у 1991-94 рр. Леоніда Кравчука () мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народа України.

Запрошую зацікавлених осіб, насамперед, журналістів, звертатися до мене за коментарями щодо питань, пов’язаних з роботою делегації; засоби та форми більш тісної співпраці встановимо трохи пізніше.

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