Призначений офіційний спікер української делегації в ТКГ по Донбасу

Таша Адамович Політика 17:28, 28.10.2020 Оновлено: 17:38, 28.10.2020

Радником української делегації з інформаційної політики в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі став Олексій Арестович.

Про це він повідомив сам на своїй сторінці в Facebook.

Рішенням глави української делегації, першого президента України у 1991-94 рр. Леоніда Кравчука () мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народа України.

Запрошую зацікавлених осіб, насамперед, журналістів, звертатися до мене за коментарями щодо питань, пов’язаних з роботою делегації; засоби та форми більш тісної співпраці встановимо трохи пізніше.

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