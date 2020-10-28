У НАЗК оголосили про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного Суду

У Національному агентстві з питань запобігання корупції оголосили про закриття реєстру електронних декларацій після рішення Конституційного Суду.

Глава НАЗК Олександр Новіков заявив "Українській правді", що це станеться 28 жовтня.

"Конституційний Суд визнав 27 числа – і сьогодні рішення опубліковано – неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, витрати і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату коштом податків України. Не буде реєстру декларацій", – сказав він.

Новіков зазначив, що реєстр не працюватиме доти, доки Верховна Рада не ухвалить новий закон, щоб надати НАЗК можливість відкривати таку інформацію.

Глава агентства заявив, що рішення КС повертає Україну навіть не у 2013-й, а у 1991 рік.

"Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були збудовані за роки незалежності", – обурився Новіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 КК, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зі свого боку, у президента Володимира Зеленського пообіцяли зберегти відповідальність за незаконне збагачення.