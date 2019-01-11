НАЗК ''взяло під приціл'' кандидатів у президенти: хто в списку

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило дані в деклараціях кандидатів на пост президента України.

Під перевірку потрапили документи Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика й Андрія Садового, повідомляє прес-служба НАЗК.

"Спеціальна перевірка відомостей, зазначених у деклараціях кандидатів на пост президента України Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика й Андрія Садового була проведена за наявною у НАПК інформацією і 10 базами даних", – йдеться у повідомленні.

У НАЗК додали, що знайшли помилки і неточності у всіх перевірених деклараціях.

"За результатами перевірки встановлено помилки і неточності, допущені кандидатами. Станом на 10.01.2019 р. Каплін С. М., Наливайченко В. О., Скоцик В. Є., Садовий А. І. подали виправлені декларації", – зазначили у відомстві.

НАЗК

Додамо, що НАЗК вперше залучені до виборів президента в частині перевірки декларацій кандидатів. За погодженням із ЦВК, з огляду на стислі терміни, НАЗК перевіряє відомості протягом трьох календарних днів за процедурою спеціальної перевірки декларацій претендентів на топ-посади.

"Відповідно до частини другої статті 50 Закону України "Про вибори Президента України", помилки й неточності, виявлені у декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України", – підкреслили в НАЗК.

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