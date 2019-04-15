НАЗК викликало нардепів та прокурорів: що відомо

Національне агентство з питань запобігання корупції викликало 12 осіб для дачі пояснень за ознаками можливих адміністративних правопорушень.

Зокрема до НАЗК викликані народні депутати, прокурори і чиновники, повідомляє прес-служба відомства.

"НАЗК запрошує 12 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та за наявності підстав складання протоколів про адміністративні правопорушення", — йдеться у повідомленні.

Так, в Агентство для надання пояснень викликали — за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

народного депутата України Дмитра Святаша, 17 або 18 квітня на 11:00;

народного депутата України Ярослава Дубневича, 17 або 18 квітня на 14:00;

депутата Кам'янського міськради Дніпропетровської області Віталія Чернявського, 24 квітня на 10:00;

начальника ТУ Державної судової адміністрації України у Київській області Назіра Бадахова, 26 квітня на 15:00 (повторно);

Знам'янського сільського голову Іванівського району Одеської області Івана Войникова, 17 квітня на 10:00 (повторно);

депутата Григорівської сільської ради Обухівського району Київської області Віталія Шмільова, 17 квітня на 11:00;

за ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення:

народного депутата України Євгена Бакуліна, 17 квітня протягом робочого дня;

за ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням:

колишнього прокурора прокуратури Оболонського району міста Києва Дарину Кострикіну, 16 квітня на 11:00;

за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік:

депутата Чернігівської обласної ради Сергія Пащенка, 16 квітня на 9:00;

прокурора місцевої прокуратури Першотравневого району Донецької області Віру Зунарджи, 17 квітня на 14:00;

за ознаками несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:

прокурора Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Юлію Ніконенко, 17 квітня на 12:00;

начальника відділу нагляду в металургії та машинобудуванні ГУ Держпраці в Запорізькій області Дмитра Висторопа, 16 квітня на 11:00.

НАЗК

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