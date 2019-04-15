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НАЗК викликало нардепів та прокурорів: що відомо

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Національне агентство з питань запобігання корупції викликало 12 осіб для дачі пояснень за ознаками можливих адміністративних правопорушень.

Зокрема до НАЗК викликані народні депутати, прокурори і чиновники, повідомляє прес-служба відомства.

"НАЗК запрошує 12 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та за наявності підстав складання протоколів про адміністративні правопорушення", — йдеться у повідомленні.

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Так, в Агентство для надання пояснень викликали — за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

  • народного депутата України Дмитра Святаша, 17 або 18 квітня на 11:00;

  • народного депутата України Ярослава Дубневича, 17 або 18 квітня на 14:00;

  • депутата Кам'янського міськради Дніпропетровської області Віталія Чернявського, 24 квітня на 10:00;

  • начальника ТУ Державної судової адміністрації України у Київській області Назіра Бадахова, 26 квітня на 15:00 (повторно);

  • Знам'янського сільського голову Іванівського району Одеської області Івана Войникова, 17 квітня на 10:00 (повторно);

  • депутата Григорівської сільської ради Обухівського району Київської області Віталія Шмільова, 17 квітня на 11:00;

за ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення:

  • народного депутата України Євгена Бакуліна, 17 квітня протягом робочого дня;

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за ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням:

  • колишнього прокурора прокуратури Оболонського району міста Києва Дарину Кострикіну, 16 квітня на 11:00;

за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік:

  • депутата Чернігівської обласної ради Сергія Пащенка, 16 квітня на 9:00;

  • прокурора місцевої прокуратури Першотравневого району Донецької області Віру Зунарджи, 17 квітня на 14:00;

за ознаками несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:

  • прокурора Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Юлію Ніконенко, 17 квітня на 12:00;

  • начальника відділу нагляду в металургії та машинобудуванні ГУ Держпраці в Запорізькій області Дмитра Висторопа, 16 квітня на 11:00.

НАЗК

НАЗК

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАЗК винесло припис міністру культури України Євгену Нищуку.

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Місце
Україна
Тег
НАЗК
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