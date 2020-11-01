НАЗК відповіло на критику Венеціанської комісії через кризу з Конституційним судом

Карина Бондаренко Політика 09:25, 1.11.2020 Оновлено: 10:00, 1.11.2020

Вирішуючи питання швидкого відновлення антикорупційної системи в Україні, слід врахувати, що воно неможливе за умови незмінності рішення Конституційного суду.

Про це йдеться в заяві на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у відповідь на критику Венеціанської комісії через кризу з КС.

Відзначається, що в цій ситуації слід врахувати три наступних обставини:

1. У своєму рішенні КСУ порушив Конституцію України принаймні двічі. По-перше, суд втрутився в повноваження парламенту, що є злочином, і відноситься виключно до повноважень законодавчої гілки влади.

"Це означає, що повернути кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, а також відновити рівність усіх гілок влади, ухваливши новий закон, неможливо. Будь-який закон, який буде повертати кримінальну відповідальність, не автоматично вважатиметься неконституційним, у зв'язку з цим рішення КСУ", – йдеться в повідомленні.

По-друге, Конституція встановлює загальне для всіх гілок влади правило – діяти виключно в межах повноважень, способом і на підставах, передбачених нею і законами України.

"Однак, судді порушили вимоги Конституції і скасували положення Закону України "Про запобігання корупції", які не оскаржували в конституційному поданні 47 народних депутатів", – відзначили в НАЗК.

2. Бути суддею у власній справі заборонено основоположними принципами права.

У НАЗК заявили, що, ухвалюючи рішення, судді діяли у власних інтересах. За скасованими положеннями антикорупційного законодавства тривала процедура притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності трьох суддів КСУ – Мойсика, Сліденко і Завгородньої.

"Про цей факт вони були обізнані, однак, не заявили про відвід, а скасували відповідні норми. У день винесення рішення було встановлено факт недекларування 3,6 млн грн. суддею Головатим, який був знайомий із цим фактом на час участі в засіданні", – повідомили в НАЗК.

Ухваливши це рішення, КСУ зупинив роботу НАЗК, скасувавши його повноваження, і дозволив уникнути відповідальності тисячам інших публічних службовців.

3. КСУ вказав на неприпустимість здійснення контролю подачі декларацій і конфлікту інтересів у всіх суддів нарівні з іншими публічними службовцям. Це суперечить попереднім висновкам Венеціанської комісії з аналогічного питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • Венеціанська комісія попередила, що припинення повноважень суддів Конституційного суду буде порушенням Основного закону.

  • Водночас у Зеленського єдиним можливим варіантом виходу з кризи після рішення Конституційного суду, який скасував кримінальне покарання за недостовірне декларування, бачать припинення повноважень його суддів.

Коментувати
Політика

Дивіться також

КС розгляне закони про українську мову та систему вкладів фізосіб: названо дату

Винуватця смертельної ДТП на Майдані відправили під домашній арешт. Фото

Виборці Лозінського виправдали його за вбивство, бо "робить багато добра". Відео

Цинізм тилових пацюків

Українців почнуть штрафувати за порушення карантину на місці: в МОЗ розкрили деталі