НАЗК відповіло на критику Венеціанської комісії через кризу з Конституційним судом

Вирішуючи питання швидкого відновлення антикорупційної системи в Україні, слід врахувати, що воно неможливе за умови незмінності рішення Конституційного суду.

Про це йдеться в заяві на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у відповідь на критику Венеціанської комісії через кризу з КС.

Відзначається, що в цій ситуації слід врахувати три наступних обставини:

1. У своєму рішенні КСУ порушив Конституцію України принаймні двічі. По-перше, суд втрутився в повноваження парламенту, що є злочином, і відноситься виключно до повноважень законодавчої гілки влади.

"Це означає, що повернути кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, а також відновити рівність усіх гілок влади, ухваливши новий закон, неможливо. Будь-який закон, який буде повертати кримінальну відповідальність, не автоматично вважатиметься неконституційним, у зв'язку з цим рішення КСУ", – йдеться в повідомленні.

По-друге, Конституція встановлює загальне для всіх гілок влади правило – діяти виключно в межах повноважень, способом і на підставах, передбачених нею і законами України.

"Однак, судді порушили вимоги Конституції і скасували положення Закону України "Про запобігання корупції", які не оскаржували в конституційному поданні 47 народних депутатів", – відзначили в НАЗК.

2. Бути суддею у власній справі заборонено основоположними принципами права.

У НАЗК заявили, що, ухвалюючи рішення, судді діяли у власних інтересах. За скасованими положеннями антикорупційного законодавства тривала процедура притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності трьох суддів КСУ – Мойсика, Сліденко і Завгородньої.

"Про цей факт вони були обізнані, однак, не заявили про відвід, а скасували відповідні норми. У день винесення рішення було встановлено факт недекларування 3,6 млн грн. суддею Головатим, який був знайомий із цим фактом на час участі в засіданні", – повідомили в НАЗК.

Ухваливши це рішення, КСУ зупинив роботу НАЗК, скасувавши його повноваження, і дозволив уникнути відповідальності тисячам інших публічних службовців.

3. КСУ вказав на неприпустимість здійснення контролю подачі декларацій і конфлікту інтересів у всіх суддів нарівні з іншими публічними службовцям. Це суперечить попереднім висновкам Венеціанської комісії з аналогічного питання.

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