НАЗК відповіло на критику Венеціанської комісії через кризу з Конституційним судом
КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування
У НАЗК вважають, що у своєму рішенні КСУ порушив Конституцію України мінімум двічі
Бути суддею у власній справі заборонено основоположними принципами права
Вирішуючи питання швидкого відновлення антикорупційної системи в Україні, слід врахувати, що воно неможливе за умови незмінності рішення Конституційного суду.
Про це йдеться в заяві на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у відповідь на критику Венеціанської комісії через кризу з КС.
Відзначається, що в цій ситуації слід врахувати три наступних обставини:
1. У своєму рішенні КСУ порушив Конституцію України принаймні двічі. По-перше, суд втрутився в повноваження парламенту, що є злочином, і відноситься виключно до повноважень законодавчої гілки влади.
"Це означає, що повернути кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, а також відновити рівність усіх гілок влади, ухваливши новий закон, неможливо. Будь-який закон, який буде повертати кримінальну відповідальність, не автоматично вважатиметься неконституційним, у зв'язку з цим рішення КСУ", – йдеться в повідомленні.
По-друге, Конституція встановлює загальне для всіх гілок влади правило – діяти виключно в межах повноважень, способом і на підставах, передбачених нею і законами України.
"Однак, судді порушили вимоги Конституції і скасували положення Закону України "Про запобігання корупції", які не оскаржували в конституційному поданні 47 народних депутатів", – відзначили в НАЗК.
2. Бути суддею у власній справі заборонено основоположними принципами права.
У НАЗК заявили, що, ухвалюючи рішення, судді діяли у власних інтересах. За скасованими положеннями антикорупційного законодавства тривала процедура притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності трьох суддів КСУ – Мойсика, Сліденко і Завгородньої.
"Про цей факт вони були обізнані, однак, не заявили про відвід, а скасували відповідні норми. У день винесення рішення було встановлено факт недекларування 3,6 млн грн. суддею Головатим, який був знайомий із цим фактом на час участі в засіданні", – повідомили в НАЗК.
Ухваливши це рішення, КСУ зупинив роботу НАЗК, скасувавши його повноваження, і дозволив уникнути відповідальності тисячам інших публічних службовців.
3. КСУ вказав на неприпустимість здійснення контролю подачі декларацій і конфлікту інтересів у всіх суддів нарівні з іншими публічними службовцям. Це суперечить попереднім висновкам Венеціанської комісії з аналогічного питання.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Венеціанська комісія попередила, що припинення повноважень суддів Конституційного суду буде порушенням Основного закону.
Водночас у Зеленського єдиним можливим варіантом виходу з кризи після рішення Конституційного суду, який скасував кримінальне покарання за недостовірне декларування, бачать припинення повноважень його суддів.