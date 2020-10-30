НАЗК показало імена нардепів, які оскаржили незаконне збагачення в КСУ

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило прізвища 47 депутатів, які надіслали до Конституційного Суду України подання у справі про недостовірне декларування.

Список нардепів НАЗК виклало у Facebook. Щодо двох із них – Іллі Киви і Тараса Козака – раніше було розпочато повну перевірку декларацій.

"Список інших депутатів вважаємо за потрібне опублікувати, зазначивши лише те, що деякі з них є фігурантами журналістських розслідувань, а також справ Національного антикорупційного бюро України", – сказано в повідомленні.

Більшість підписантів – члени фракції ОПЗЖ. Лише Тарас Батенко та Віктор Бондар входять до "За майбутнє", а Руслан Требушкін є позафракційним депутатом.

Конституційне подання у справі про незаконне збагачення підписали:

1. Абрамович Ігор Олександрович

2. Батенко Тарас Іванович

3. Бойко Юрій Анатолійович

4. Бондар Віктор Васильович

5. Борт Віталій Петрович

6. Бурміч Анатолій Петрович

7. Волошин Олег Анатолійович

8. Гнатенко Валерій Сергійович

9. Дунаєв Сергій Володимирович

10. Загородній Юрій Іванович

11. Іоффе Юлій Якович

12. Ісаєнко Дмитро Валерійович

13. Кальцев Володимир Федорович

14. Качний Олександр Сталіноленович

15. Кива Ілля Володимирович

16. Кісільов Ігор Петрович

17. Козак Тарас Романович

18. Колтунович Олександр Сергійович

19. Королевська Наталія Юріївна

20. Кузьмін Ренат Равелійович

21. Ларін Сергій Миколайович

22. Лукашев Олександр Анатолійович

23. Льовочкін Сергій Володимирович

24. Льовочкіна Юлія Володимирівна

25. Макаренко Михайло Васильович

26. Мамка Григорій Миколайович

27. Мамоян Суто Чолоєвич

28. Медведчук Віктор Володимирович

29. Мороз Володимир Вікторович

30. Німченко Василь Іванович

31. Павленко Юрій Олексійович

32. Папієв Михайло Миколайович

33. Плачкова Тетяна Михайлівна

34. Пономарьов Олександр Сергійович

35. Приходько Наталія Ігорівна

36. Пузанов Олександр Геннадійович

37. Рабінович Вадим Зіновійович

38. Скорик Микола Леонідович

39. Славицька Антоніна Керимівна

40. Солод Юрій Васильович

41. Столар Вадим Михайлович

42. Суркіс Григорій Михайлович

43. Требушкін Руслан Валерійович

44. Фельдман Олександр Борисович

45. Христенко Федір Володимирович

46. Чорний Віктор Іванович

47. Шуфрич Нестор Іванович

Список із 47 народних депутатів Facebook НАЗК

Більшість депутатів входить до фракції ОПЗЖ Facebook НАЗК

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